Задолженность в размере более 4 млрд сумов за теплоснабжение квартир многоэтажных домов в Фергане признана необоснованной, сообщила пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

В областное управление комитета поступили обращения от потребителей, касающихся качества отопления многоэтажных домов.

Расследование проводилось совместно с Ферганским управлением предприятия «Иссиклик манбаи» и показало, что многие домохозяйства не получали отопительные услуги должного качества, предусмотренного договором.

В отопительный сезон в центральных теплосетях, которые обеспечивают многоэтажные дома, возникали аварии, что привело к перебоям в поставках. Из-за низкого давления природного газа и других факторов население не получало достаточного теплоснабжения, отмечается в сообщении.

При этом 6146 потребителям была начислена необоснованная дебиторская задолженность в размере более 4,17 млрд сумов.

Согласно закону «О защите прав потребителей», продавец не имеет права взимать плату за неоказанные услуги. В связи с этим отопительное предприятие обязали аннулировать необоснованно начисленные задолженности за теплоснабжение.