Армия Израиля и палестинская группировка ХАМАС договорились о приостановке боев на три дня на трёх отдельных участках в секторе Газа, чтобы вакцинировать детей от полиомиелита, передаёт Reuters со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кампания по вакцинации начнётся 1 сентября. На первом этапе планируется охватить 640 тысяч детей. Гуманитарные паузы будут длиться с 6:00 до 15:00.

Паузы в боях начнутся в центральном районе Газы. Затем вакцинация продолжится на юге и на севере анклава. В ВОЗ отметили, что при необходимости стороны договорились продлевать паузы в каждом из районов до четырёх дней.

Второй этап вакцинации потребуется через четыре недели после первого.

«Необходимо обеспечить не менее 90% охвата в ходе каждого этапа кампании, чтобы остановить вспышку и предотвратить международное распространение полиомиелита», — сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Газе 29 августа.