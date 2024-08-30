Армия Израиля и палестинская группировка ХАМАС договорились о приостановке боев на три дня на трёх отдельных участках в секторе Газа, чтобы вакцинировать детей от полиомиелита, передаёт Reuters со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кампания по вакцинации начнётся 1 сентября. На первом этапе планируется охватить 640 тысяч детей. Гуманитарные паузы будут длиться с 6:00 до 15:00.
Паузы в боях начнутся в центральном районе Газы. Затем вакцинация продолжится на юге и на севере анклава. В ВОЗ отметили, что при необходимости стороны договорились продлевать паузы в каждом из районов до четырёх дней.
Второй этап вакцинации потребуется через четыре недели после первого.
«Необходимо обеспечить не менее 90% охвата в ходе каждого этапа кампании, чтобы остановить вспышку и предотвратить международное распространение полиомиелита», — сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Газе 29 августа.
- 23 августа ВОЗ подтвердила, что в Газа зафиксирован первый случай полиомиелита за последние 25 лет. Инфекция была выявлена у десятимесячной девочки и связана с вариантом полиовируса типа 2, обнаруженным в июне в сточных водах Газы. После этого в ООН стали готовиться к масштабной кампании по вакцинации, чтобы предотвратить распространение вируса.