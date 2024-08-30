Во всех 12 районах Ташкента по случаю 33-летия независимости Узбекистана до 2 сентября будут проходить народные гуляния и праздничные представления, сообщила пресс-служба хокимията столицы.
Список парков
- Парк Coca-cola garden в Бектемирском районе;
- Парк имени Фурката в Мирабадском районе;
- Central park в Мирзо-Улугбекском районе;
- Сергелийский центральный парк;
- Площадь Беруни в Алмазарском районе;
- Парк «Эко Сеул» в Учтепинском районе;
- Парк имени Гафура Гуляма в Чиланзарском районе;
- Площадь Узэкспоцентра в Юнусабадском районе;
- Парк «Навруз» в Шайхантахурском районе;
- Парк «Ашхабад» в Яшнабадском районе;
- Green park в Янгихаётском районе;
- Площадь перед зданием Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами в Яккасарайском районе.
Праздничные представления начинаются после 18:00.