Политика

Президент вручил награды ряду хокимов и членов правительства, а также представителям разных сфер в честь 33-й годовщины независимости Узбекистана. «Трудолюбивых и самоотверженных соотечественников я считаю своими самыми близкими людьми, преданными соратниками», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана подписал указ о помиловании 522 человек. В их числе — 19 иностранных граждан, 56 женщин, 25 мужчин старше 60 лет, 233 молодых людей (включая 1 несовершеннолетнего) и 27 человек, осуждённых за участие в запрещённых организациях.

Экономика

Президент Узбекистана, посещая новый путепровод через ул. Темура Малика (часть Ташкентской кольцевой), поручил изучить эту дорогу на всём протяжении и построить на самых загруженных перекрёстках такие же путепроводы, рассказал глава Комитета по автодоргам Жамшид Турсунов.

Российский «Газпром» поставляет газ Узбекистану «на максимальном технически возможном уровне». «На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода», — сказал глава компании Алексей Миллер.

Общество

В 2017 году бывший военный Сервер Османов создал питомник растений в черте Самарканда. Через год в его зелёной коллекции появилась лаванда. Из пяти кустиков садовод вырастил поле в один гектар, которое ежегодно посещает сотни людей. Землю с более 100 видами он хочет превратить в ботанический сад.

Комитет по конкуренции и защите прав потребителей выявил завышение цен на лекарства в в 473 аптеках Узбекистана, которые «необоснованно получили 5,4 млрд сумов». Больше всего нарушений зарегистрировано в Ташкенте.

В последние дни августа и в праздничные дни по Узбекистану ожидается сухая погода. С 1 сентября температурный фон начнёт понемногу снижаться, 2−3 сентября температура будет в пределах +28…+31 градуса.

В прошедшую субботу во время всенародного хашара жители Яккасарайского района провели субботник в Парке Дружбы. «Газета.uz» спросила их, зачем они убираются в парке.

В Узбекистане реализуются беспрецедентные проекты по обновлению городов, в ходе которых иногда сносятся целые кварталы. Чаще всего это происходит без достаточной правовой основы. К такому выводу пришёл спецдокладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище по итогам визита в страну.

Во всех 12 районах Ташкента до 2 сентября в честь Дня независимости будут проходить гуляния и праздничные представления. Список парков.

Пять кинопремьер, праздничные развлекательные шоу в парках, Anhor Sup Fest 2024, ярмарки, спектакли, квизы, творческие мастер-классы, выставки, вечеринки и другие события длинных выходных в честь Дня независимости — в подборке Afisha.uz.

Культура

В Канимехском районе Навоийской области открылся новый юртовый лагерь в виде первого кластера сафари-туризма в Узбекистане. Лагерь предлагает 30 юрт с общей вместимостью 150 мест, при этом он способен обслуживать до 500 туристов одновременно.

Узбекистан стал 138-м членом Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ).

Спорт

Параатлетка Асила Мирзаёрова стала чемпионкой Паралимпиады в прыжках в длину. Она обновила 28-летний паралимпийский рекорд, а затем улучшила свой же показатель.

Олимпийские чемпионы Баходир Жалолов и Хасанбой Дусматов, являющиеся военнослужащими Национальной гвардии, награждены нагрудным знаком «За отличную службу» и досрочно получили звание подполковника.

Параатлетка Асила Мирзаёрова в прыжках в длину на летней Паралимпиаде в Париже установила новый рекорд. Она прыгнула в длину на 5,22 метра, превзойдя на 15 см предыдущий паралимпийский рекорд от 1996 года. Все три её попытки оказались лучше этого показателя.

Узбекистанская тхэквондистка Зиёдахон Исакова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в Париже.

Представительница Узбекистана Муслима Одилова завоевала бронзовую медаль по плаванию на Паралимпиаде в Париже. Это первая медаль национальной сборной на Играх.

Представительница Узбекистана Кубаро Хакимова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже в толкании ядра. Соперница обошла её на 4 см.

Мир

Власти Германии спустя три года возобновили депортацию осуждённых выходцев из Афганистана на родину. Ранее СМИ писали, что Берлин ведёт переговоры с Узбекистаном и другими соседями Кабула о депортации афганцев через их страны.

Израиль и ХАМАС согласились на трёхдневные паузы в боевых действиях в Газе, чтобы гуманитарные организации могли провести вакцинацию детей от полиомиелита. Ранее ВОЗ подтвердила первый за 25 лет случай инфекции в анклаве.

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