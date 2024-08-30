Германия возобновила депортацию преступников — выходцев из Афганистана в страну их исхода, сообщает Reuters. Немецкие власти прекратили выдворять афганцев на родину из-за ухудшения ситуации с правами человека после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

Как уточняет Spiegel, 28 осуждённых афганцев вылетели чартерным рейсом Qatar Airways из Лейпцига в Кабул утром 30 августа. Все они отбывали наказание в немецких тюрьмах по обвинению в различных преступлениях: от грабежа до нанесения тяжёлых телесных повреждений и изнасилования.

«Мы тщательно подготовились [к депортации], не рассказывая об этом много», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции.

В своём заявлении правительство поблагодарило «ключевых региональных партнёров» за поддержку и сообщило, что работает над новыми депортациями. Кто именно выступил партнёрами, власти не назвали, уточняет Reuters.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Германия ведёт переговоры с Узбекистаном о заключении миграционного пакта, который может включать депортацию афганских беженцев. Такое соглашение позволило бы Берлину избежать прямых договорённостей с «Талибаном», так как немецкое правительство не признает правительство талибов.

Агентство отмечало, что узбекские власти рассматривали эту идею, но хотели, чтобы миграционный пакт также включал соглашение, которое позволило бы начать легальную миграцию рабочих из Узбекистана в Германию.

Spiegel также пишет, что Берлин вёл тайные переговоры с Узбекистаном и другими странами, соседствующими с Афганистаном, чтобы начать депортацию афганцев.