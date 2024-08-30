Военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии, достойно выступившие на летних Олимпийских играх в Париже, а также их тренеры были поощрены, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Олимпийские чемпионы по боксу Баходир Жалолов и Хасанбой Дусматов получили нагрудный знак Национальной гвардии «За отличную службу». Им также досрочно присвоено звание подполковника.

баходир жалолов, нацгвардия, хасанбой дусматов

Главный тренер сборной по боксу Тулкин Киличев, старший тренер сборной Рахматжон Рузиохунов и главный тренер женской сборной подполковник Элшод Расулов награждены нагрудным знаком «Самоотверженный сотрудник Национальной гвардии».

баходир жалолов, нацгвардия, хасанбой дусматов

Младший сержант Навбахор Хамидова, рядовые Зиёда Абдусатторова и Амирхан Садиков были награждены денежными премиями, говорится в сообщении.