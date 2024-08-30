Военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии, достойно выступившие на летних Олимпийских играх в Париже, а также их тренеры были поощрены, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Олимпийские чемпионы по боксу Баходир Жалолов и Хасанбой Дусматов получили нагрудный знак Национальной гвардии «За отличную службу». Им также досрочно присвоено звание подполковника.





Главный тренер сборной по боксу Тулкин Киличев, старший тренер сборной Рахматжон Рузиохунов и главный тренер женской сборной подполковник Элшод Расулов награждены нагрудным знаком «Самоотверженный сотрудник Национальной гвардии».





Младший сержант Навбахор Хамидова, рядовые Зиёда Абдусатторова и Амирхан Садиков были награждены денежными премиями, говорится в сообщении.