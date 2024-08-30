В преддверии празднования 33-летия независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов о награждении государственных служащих, представителей разных сфер, медицинских работников, военных и сотрудников правоохранительных органов.

Среди госслужащих и работников госпредприятий звания и ордены получили:

хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов — орден «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженную службу»);

хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев — орден «Фидокорона хизматлари учун»;

хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов — орден «Фидокорона хизматлари учун»;

хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов — орден «Мехнат шухрати»;

хоким Хорезмской области Журабек Рахимов — орден «Мехнат шухрати»;

хоким Навоийской области Нормат Турсунов — орден «Дустлик»;

председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Оринбаев — орден «Мехнат шухрати»;

заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев — орден «Мехнат шухрати»;

министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов — орден «Мехнат шухрати»;

председатель Налогового комитета при Кабинете министров Шерзод Кудбиев — орден «Дустлик»;

директор Агентства по карантину и защите растений Иброхим Эргашев — орден «Дустлик»;

председатель Комитета по управлению государственными резервами Миршод Курбанов — медаль «Содиқ хизматлари учун» («За преданную службу»);

председателя Комитета ветеринарии и развития животноводства Бахромжон Норкобилов — медаль «Содиқ хизматлари учун»;

первый заместитель председателя Счётной палаты, бывший председатель «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев — медаль «Содиқ хизматлари учун»;

первый заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев — медаль «Содиқ хизматлари учун»;

первый заместитель министра экономики и финансов Илхом Норкулов — медаль «Содиқ хизматлари учун»;

первый заместитель председателя Центрального банка Нодирбек Сайдуллаев — медаль «Содиқ хизматлари учун»;

председатель правления «Узагролизинг» Нодир Отажонов — медаль «Содиқ хизматлари учун»;

директор Агентства по управлению государственными активами Акмалхон Ортиков — медаль «Шухрат»;

заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев — медаль «Шухрат»;

председатель правления «Национальные электрические сети Узбекистана» Дадажон Исакулов — орден «Мехнат шухрати»;

председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов — почётное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими» (заслуженный работник сельского хозяйства);

председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров — орден «Фидокорона хизматлари учун»;

бывший хоким Ташкента, ныне начальник Ташкентского метрополитена Рахманбек Усманов — орден «Фидокорона хизматлари учун»;

первый заместитель хокима Ташкента по вопросам строительства, создания безбарьерной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения Бахтиёр Рахмонов — почётное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи» («Заслуженный строитель Узбекистана»);

председатель Банка развития бизнеса Сахи Аннакличев — орден «Дустлик»;

председатель «Агробанка» Рустам Маматкулов — орден «Дустлик»;

и другие.

Среди руководителей правоохранительных и судебных органов награды получили:

министр внутренних дел Пулат Бобожонов — орден «Шон-шараф» I (высшей) степени, который вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при защите отечества, за большие заслуги в деле укрепления обороноспособности и национальной безопасности, повышения боеготовности вооружённых сил и обеспечения правопорядка в Узбекистане;

председатель Верховного суда Бахтияр Исламов — орден «Дустлик»;

председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Акмалхужа Мавлонов — орден «Дустлик»;

заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента по охране общественного порядка Муродилла Аликариев — орден «Мардлик»;

и другие.

Наград удостоились также работники сфер науки, образования, литературы, культуры, искусства, спорта и средств массовой информации. В их числе — певица Севара Назархан, певец Ильхом Юлчиев (DJ Piligrim), ректор Государственной консерватории, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Узбекистана и другие.

Президент также наградил орденом «Дустлик» («Дружбы») государственных деятелей Казахстана: государственного советника Ерлана Карина, помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслана Желдибая, вице-премьера Серика Жумангарина, министра культуры и информации Аиду Балаеву, посла Казахстана в Ташкенте Бейбута Атамкулова и председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана Икрама Хашимжанова.