Параатлетка из Узбекистана Асила Мирзаёрова на проходящих соревнованиях по прыжкам в длину на летней Паралимпиаде в Париже установила новый паралимпийский рекорд. Прежний держался 28 лет.

В категории Т11 (классифицирует спортсменов с нарушением зрения) узбекистанка в своей первой же попытке прыгнула на 5,22 метра, обновив паралимпийский рекорд. Предыдущий лучший результат принадлежал Пурификасьон Ортис из Испании, которая на Паралимпиаде 1996 года в Атланте показала результат в 5,07 метра.

На момент публикации спортсменки выполнили по три прыжка из шести. В следующих двух попытках представительница Узбекистана прыгнула на 5,12 и 5,19 метров, что также лучше предыдущего паралимпийского рекорда.





У Гохуа Чжоу из Китая — ближайшей преследовательницы Мирзаёровой — лучший результат составил 4,91 метра.

Паралимпиада-2021 в Токио

На предыдущей Паралимпиаде 2021 года в Токио Асила Мирзаёрова стала серебряным призёром в прыжках в длину с результатом 4,89 метра. Тогда её выступление также запомнилось действиями главного тренера национальной сборной по пара-атлетике Сардора Абдухаликова.

Перед её последним прыжком Абдухаликов сказал спортсменке, что ей больше терять нечего. Он также сказал, что ей нужно ускориться до конца, напомнил о движении рук и количестве шагов перед прыжком.

На эмоциях тренер подошёл к Асиле Мирзаёровой, чуть не переступил зону с песком и резко отошёл назад, посмотрел на судей, чтобы удостовериться, что прыжок был совершён без нарушений. Сардор Абдухаликов переживал, поскольку уже получил предупреждение за то, что переступал линию. Согласно требованиям, спортсмены сами должны выходить из зоны с песком.

В интервью журналу Anatomicá спортсменка рассказывала, что у неё было абсолютное зрение до 15 лет.

«Училась в музыкальной школе игре на фортепиано. После травмы головы перестала видеть. Родители отдали в спорт. По физическим данным я никак не подходила к такому виду спорта, как прыжки в длину, так говорил тренер. Но моё упорство заставило его изменить своё мнение. Умею тренировать силу воли и быть терпеливой. Моя главная цель на данный момент — получить золотую медаль и поднять флаг Узбекистана на пьедестале почёта. В дальнейшем — бить собственные рекорды. Ещё… хочу обыкновенного счастья — быть многодетной матерью. Никаких жизненных трудностей не боюсь, со всеми справлюсь», — сказала она.