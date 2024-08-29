Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев в видеоинтервью «Газете.uz» рассказал, как перенёс сердечный приступ во время празднования победы Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде и как ему помогли специалисты сборной Великобритании по боксу.

Боксёр Хасанбой Дусматов, его личный тренер Зиятдинбек Тойгонбаев и главный тренер Узбекистана по боксу Тулкин Киличев. Фото: НОК



«После финала Хасанбоя мы пришли в раздевалку, все были рады и поздравляли друг друга [с победой]. В это время у меня началось потемнение в глазах, пытался взять себя в руки, держась за колено, а потом не помню, что произошло, поскольку потерял сознание», — сказал он.

По его словам, перед турниром он проходил медицинское обследование, но не проверял сердце, где «проблемы накапливались 1−1,5 года и взорвались в тот день».

«Оказывается, для сердца вредно слишком сильно радоваться и слишком сильно огорчаться. Я помню, что потерял сознание в раздевалке. Когда я открыл глаза, надо мной стояло много людей, вся наша делегация, врачи, кто-то плачет, кто-то бегает, кричит. Благодарю Бога за то, что открыл мои глаза. Что бы произошло, если бы они не открылись?» — сказал тренер.

Робби Лиллис и Хардж Сингх. Фото: Федерация бокса Великобритании



Тулкин Киличев отметил помощь врача сборной Великобритании по боксу Харджа Сингха и физиотерапевта Робби Лиллиса, которые провели сердечно-лёгочную реанимацию и применили дефибриллятор.

«Есть боксёры, которые отправляются на Олимпиаду с помощью Международного олимпийского комитета (вероятно, имеется в виду сборная беженцев — ред.), который покрывает им все [расходы]. Это был тот момент, когда британские врачи помогли им и уже уходили. Приступ произошёл как раз в тот момент, когда они проходили мимо. Рахматжон-ака (Рузиохунов — старший тренер сборной по боксу — ред.), наши врачи держали меня за челюсть, оказывали первую помощь. Потом пришли британские врачи, проверили пульс, два раза направили ток и помогли мне прийти в себя», — рассказал он.

Линь Юй-Тин и Ситора Турдибекова. Фото: НОК.



Главный тренер по боксу также высказался о ситуации вокруг боксёрши из Тайваня Линь Юй-Тин, которая выиграла Олимпиаду и на пути к «золоту» также победила узбекистанку Ситору Турдибекову.

«По олимпийскому уставу она прошла отбор, прошла все проверки. Мы не специалисты, чтобы комментировать это, мы тренеры. Если Международный олимпийский комитет считает это правильным, значит, это правильно. Люди говорят разное, но мы не можем знать все детали. Есть процедуры Олимпийского комитета, они их разработали, проверили и допустили спортсменов», — заявил он.

Тулкин Киличев отметил, что Олимпиада в Париже стала для него «золотой», поэтому его не волнуют вопросы и проблемы, связанные с организацией Игр.

«Мы добились своих целей, сотворили историю, а остальное мне неинтересно. Могу сказать одно: такой посещаемости, такого количества людей как на Парижской Олимпиаде нигде не было — и в Токио, и в Рио… Даже именитые боксёры могут содрогнуться от такого давления. На стадионе „Ролан Гаррос“ не было свободного места. Например, Хасанбой Дусматов в финале сразился с французом, которого болельщики поддерживали за любое действие, даже неудачное. Но мы смогли победить», — сказал он.

Специалист также прокомментировал призовые и награды для призёров и победителей Олимпиады в Узбекистане.

«Интересы государства превыше всего. Эти 10−15 спортсменов из 38-миллионного населения повышают популярность Узбекистана в мире, они делают это и для всего народа. Я думаю это и есть патриотизм. Это моё личное мнение. И считаю, что сколько бы ни дали спортсменам, это всё равно мало. Карьерная жизнь у спортсмена коротка. Может, он будет спортсменом 10 лет, а после этого он должен как-то жить. За эти 10 лет сколько бы им ни дали, это мало… Для меня любой человек из любой сферы, который поднимает имидж Узбекистана, считается уважаемым», — заявил он.

Полное интервью с Тулкином Киличевым (на узбекском языке)