В Термезе 29 августа состоялась официальная церемония открытия Международного торгового центра «Термез», сообщила пресс-служба главы правительства Узбекистана.

На мероприятии выступили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Бародар, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана Назарбек Малаев, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и другие.

После официального открытия центра с его работой ознакомились представители дипломатического корпуса Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

Международный торговый центр «Термез» предназначен для создания благоприятной деловой среды и логистики, упрощения административных процедур и создания условий для предпринимателей, отмечается в сообщении правительства.

Присутствовавшие обсудили условия, созданные афганским гражданам для торговли и получения образовательных, медицинских и других социальных услуг.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов также провёл в Термезе двусторонние встречи с и. о. премьер-министра Афганистана Абдул Гани Бародаром и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Напомним, в мае был введён порядок, в соответствии с которым в зоне свободной торговли Международного торгового центра «Термез» разрешено принимать в качестве оплаты доллары США, евро, рубли и юани. Внедрён также порядок въезда на территорию центра через специальный коридор без оформления въездной визы на срок до 15 дней.