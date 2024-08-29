Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Южной Корее Алишер Абдусаломов 29 августа прибыл в Сеул, сообщает ИА «Дунё».

До назначения он возглавлял Секретариат председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Абдусаломову 40 лет, он окончил Международный Вестминстерский университет в Ташкенте и Университет Кёнг-Хи в Южной Корее.

Трудовую карьеру Алишер Абдусаломов начал в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана (ныне Министерство инвестиций, промышленности и торговли), где прошёл путь от ведущего специалиста до начальника Главного управления. С 2013 по 2016 годы он был советником по торгово-экономическим вопросам в посольстве Узбекистана в Японии, а с 2018 по 2024 годы занимал аналогичную должность в Южной Корее.

Алишер Абдусаломов сменил Виталия Фена, возглавлявшего с небольшим перерывом посольство Узбекистана в Сеуле с 1995 по 2024 годы. Виталий Фен, на протяжении 25 лет возглавлявший дипломатическую миссию Узбекистана в Сеуле, в июне скончался в возрасте 76 лет.

Новый посол намерен укреплять сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей, уделяя особое внимание экономическим, культурным и дипломатическим аспектам, говорится в сообщении.