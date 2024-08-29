Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов занял 3−4-е места на Кубке Синкфилда, который проходил в Сентл-Луисе (США) с 18 по 29 августа.

Кубок Синкфилда 2024 — пятый и заключительный этап серии Grand Chess Tour (Большой шахматный тур). 10 гроссмейстеров разыграли по круговой системе призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.

В турнире принимали участие Фабиано Каруана (США, 2793), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Доммараджу Гукеш (Индия, 2766), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2762), Уэсли Со (США, 2751), Алиреза Фирузджа (Франция, 2751), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2749), Аниш Гири (Нидерланды, 2746), Дин Лижэнь (Китай, 2745), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2721).

Контроль времени составлял 120 минут на партию плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Нодирбек Абдусатторов 6 из 10 партий завершил вничью, во втором туре уступил Фабиано Каруане (партия).

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Как пишет chess.com, в 7-м туре Абдусатторов решил проверить подготовку Уэсли Со (партия) в варианте защиты Нимцовича, где тот в прошлом ходу проиграл Каруане в 25 ходов.

По-видимому, шахматисту из Узбекистана удалось найти брешь в подготовке соперника: он надавил на слабые пешки и получил материальный перевес «маленькой комбинацией».

«Я не сомневался в своей позиции, но в этом турнире мы уже видели много невероятных спасений. […] Мне не хотелось, чтобы противник ускользнул», — сказал узбекистанец после победы.

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Поражение в третьем раунде от Каруаны практически разрушило надежды Абдусатторова на победу в Кубке Синкфилда, однако шестой номер мирового рейтинга ответил решительно, одержав победы в седьмом и девятом раундах и обеспечив себе попадание в топ-3.

В последнем туре Абдусатторов обыграл россиянина Яна Непомнящего (партия), играя белыми в Славянской защите. При этом соперник сдался на 27-м ходу, когда на часах оставалось больше часа.

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

С 6 очками (3 побед и 7 ничей) Алиреза Фирузджа выиграл Кубок Синкфилда и заработал 100 тысяч долларов. Кроме того, представитель Франции во второй раз за три года выиграл серию Grand Chess Tour, сравнявшись по этому показателю с Магнусом Карлсеном.





Второе место занял Фабиано Каруана из США — 5,5 очка и 65 тысяч долларов. Третье и четвёртое места с 5 баллами разделили Максим Вашье-Лаграв из Франции и Нодирбек Абдусатторов, которые получили по 40 тысяч долларов.





За все пять этапов Grand Chess Tour 2024 узбекистанец заработал 74,5 тысячи долларов, а Фирузджа — 323,7 тысячи долларов.