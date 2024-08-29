В Ташкенте завершилось строительство нового путепровода вместо старого на пересечении улиц Темура Малика (M39B, часть Кольцевой автодороги) и Буюк ипак йули. Развязку 29 августа посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

Четырёхполосная часть кольцевой, проходящей в этом месте, «не выдерживала нынешний трафик — 45−50 тысяч автомобилей в день». Поэтому было принято решение расширить её, отмечается в сообщении пресс-службы.





«Здесь применены современные транспортные решения. 4 километра дороги покрыты асфальтобетоном. Проезжая часть значительно расширена и доведена до 6−8 полос. Также построены 4 подземных перехода, пешеходные и велосипедные дорожки», — говорится в сообщении.

Для расширения дороги здесь был снесён ряд частных домов. Дополнительно на ней появились велодорожки.





В сообщении хокимията Ташкента в середине июля сообщалось, что длина путепровода по Буюк ипак йули составит 28 м, ширина — 55 м. На нём появились полосы для съезда и заезда, а также места для разворота. «Это создаст удобства для водителей и станет важным фактором снижения пробок», — отмечает пресс-служба президента.

Путепровод по улице Буюк ипак йули построен из сборных железных конструкций. «Этот метод, впервые применённый в стране, имеет много преимуществ», — говорится в сообщении. Срок строительства в два раза меньше, а срок службы — более 100 лет. Ремонт путепровода также должен обходиться намного дешевле.





Вдоль улиц установлена система ночного освещения с электронным управлением и интеллектуальные светофоры. Построено также 13 остановок, придорожная полоса озеленена, посажены декоративные деревья.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости. Он отметил, что созидательная работа, нацеленная на повышение комфорта жизни народа, будет продолжена.





По данным пресс-службы президента, с начала года по Узбекистану реконструировано 12,6 тысячи км автодорог и около 200 мостов.