Первый фестиваль креативной молодёжи RE/Generation Art Fest состоится 4−5 сентября в картинг-центре Axelon в парке Anhor.

На два дня пространство станет площадкой для более чем 70 художников и творческих деятелей из Узбекистана. Они представят свои работы в различных формах искусства: живопись, графика, фотография, инсталляция, перформанс, стрит-арт, видео- и диджитал-арт, а также эксперименты в области электронной музыки и аудиовизуального искусства.

В рамках мероприятия будет представлено более 700 арт-объектов, посвящённых таким темам, как идентичность, самовыражение, технологии, связь поколений, креатив, инновации и обновление.

Программа мероприятия включает несколько лекций и панельных дискуссий. Среди участников — куратор публичной программы московского Музея современного искусства «Гараж» Анастасия Митюшина, куратор и продюсер выставок современного искусства Михаил Слободинский, доктор искусствоведения и академик Академии художеств Узбекистана Нигора Ахмедова и директор ташкентской арт-галереи «Караван», искусствовед Наталья Мусина.

Специальный гость фестиваля — Рустам Сулейманов, президент и руководитель фонда Марджани, который активно поддерживает исследовательские инициативы и культурный обмен в области искусства. Кроме того, фестиваль посетят зарубежные эксперты — основательница искусствоведческого бюро Futuarts Аура Сеиккула из Хельсинки и директор галереи Aspan Gallery Александра Ким из Алматы.

Основной фокус фестиваля направлен на сочетание сохранения культурного наследия с инновациями и обновлением в современном искусстве.

Организаторы фестиваля отмечают, что ставят перед собой цель объединить молодых художников и представить их работы широкой публике.

Фестиваль также направлен на создание пространства для обмена идеями и обсуждения актуальных тем в мире искусства.

Вход на мероприятия фестиваля свободный.