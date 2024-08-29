Власти Казахстана продлевают запрет на вывоз из страны бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом. Такое решение принято по итогам заседания под председательством вице-премьера Серика Жумангарина 27 августа.

Казахстан ограничил вывоз нефтепродуктов на автомобилях в ноябре 2019 года для борьбы с избыточным вывозом в Узбекистан, Кыргызстан и Россию.

Позже запрет сняли, но снова ввели на полгода в июле 2022 года. С тех пор он продлевался несколько раз.

Кроме того, на заседании принято решение ввести временный запрет на импорт яблок из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран Евразийского экономического союза, до конца года. В ЕАЭС, помимо Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Узбекистан находится в этом союзе в качестве наблюдателя.

По информации Министерства сельского хозяйства Казахстана, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. Такого объёма производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка.

Ранее агентство «АПК Новости» сообщало, что садоводы попросили правительство ввести запрет на импорт яблок с августа по декабрь на фоне хорошего урожая. Они заявили, что мера позволит реализовать основную массу урожая.

Согласно Бюро статистики Казахстана, Узбекистан с января по март экспортировал в эту страну 639,1 тонны яблок за 254,6 тысячи долларов, а с апреля по конец июня — 7181,6 тонны яблок за 2,58 млн долларов.