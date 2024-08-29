Пенсионные выплаты за сентябрь гражданам, получающим их на банковские карты, будут проведены до 1 сентября в связи с четырёхдневными праздничными выходными на День независимости, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплата пенсий в наличной форме начнётся 4 сентября через мобильные кассы «Халк банка» в соответствии с обычным графиком.

В Пенсионном фонде напомнили, что пенсии в сентябре повысятся на 15% согласно указу президента Узбекистана «Об увеличении размеров заработной платы, пенсий и пособий».