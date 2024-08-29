На Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана (ЕПИГУ, my.gov.uz) запущена возможность обжалования штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Услуга временно работает в тестовом режиме и должна быть полностью доступна с 1 сентября.

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Услуга оказывается бесплатно как физическим, так и юридическим лицам. Срок рассмотрения заявления — 10 дней (если требуется больше времени, заявитель об этом должен быть уведомлен через ЕПИГУ).

После проверки заявления (к нему можно приложить доказательство) уполномоченный орган — СБДД — выдаёт справку в электронном виде об удовлетворении или отклонении жалобы. В случае признания жалобы обоснованной дело об административном правонарушении прекращается.

«Газета.uz» писала, что запустить такую возможность поручалось постановлением правительства от 3 июля. В документе отмечалось, что процесс обращения граждан в СБДД по вопросам выписанных штрафов сопряжён с излишней бюрократией.

Согласно регламенту, утверждённому постановлением, в период рассмотрения заявления срок предоставления скидки на оплату штрафа не продлевается.

Возможность устного и письменного обращения в СБДД с жалобой на выписанный штраф сохраняется.

В прошлом году водители Ташкента жаловались на штрафы, выписываемые автоматически за нарушение ПДД из-за неправильно припаркованных автомобилей перед перекрёстками.

Движение «Юксалиш» тогда призывало провести проверку всех таких протоколов и отменить необоснованно оформленные штрафы. Кроме того, в движении отмечали необходимость создать возможность подачи жалоб на необоснованно выписанные штрафы водителями через интернет.