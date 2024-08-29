В первый день Паралимпийских игр в Париже, 29 августа, шесть спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по пара плаванию и тхэквондо, сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Пара плавание





В 14:03 серебряный призёр Летних Паралимпийских игр 2016, пятикратный чемпион летних Параазиатских игр 29-летний Кирилл Паньков примет участие в заплыве на 100 метров баттерфляем в категории S13 (нарушение зрения).





В 14:03 также выступит бронзовый призёр Паралимпиады-2016 и вице-чемпион и чемпион Параазиатских игр, 26-летний Музаффар Турсунходжаев в заплыве на 100 метров баттерфляем в категории S13 (нарушение зрения).





В 14:03 в этой же категории и заплыве примет участие 30-летний Ислам Асланов, который является трёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Паралимпийских игр 2018 года, бронзовым призёром Паралимпиады-2020.





В 14:11 в этой же категории и заплыве выступит бронзовый призёр Паралимпийских игр 2016 и 2020 годов, чемпионка мира по паралимпийскому плаванию, победитель и призёр Параазиатских игр, первая узбекская чемпионка мира по паралимпийскому плаванию, 27-летняя Шохсанамхон Тошпулатова.





В 14:11 также запланировано выступление серебряного призёра Паралимпийских игр 2016 по вольному стилю на 50 метров и баттерфляю на 100 метров, 26-летней Муслимы Одиловой.

Пара тхэквондо





В 16:49 Зиёдахон Исакова в весовой категории до 47 кг выступит в классе K44, где выступят параатлеты с повреждением одной или двух верхних конечностей. Она является чемпионкой мира 2023 года, на предыдущей Паралимпиаде она выступала в весовой категории до 49 кг.

Она сразу выступит в четвертьфинале. Её соперница станет известна позже.

О Паралимпиаде

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Столица Франции трижды принимала Олимпийские игры, а вот Паралимпийские игры пройдут здесь впервые. В рамках Игр 4400 параатлетов выступят в 20 видах спорта.

Сборную Узбекистана представят 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта. Знаменосцами выступили двукратный победитель Паралимпиады в метании ядра Хусниддин Норбеков и золотая медалистка Токио-2020 в метании диска Мохигул Хамдамова.

Если на недавно завершившихся Олимпийских играх было 329 соревнований, то на Паралимпийских играх будет разыграно в общей сложности 549 комплектов медалей в течение 11 соревновательных дней, в том числе 164 — в паралимпийской лёгкой атлетике и 141 в параплавании — двух самых крупных видах паралимпийского спорта.

Как пишет официальный сайт Паралимпийских игр, чтобы обеспечить максимально равные условия для участников, в каждом виде параспорта и соревновании существуют классификации. В результате чего будут проводиться различные соревнования для инвалидов-колясочников, спортсменов с нарушениями зрения, различными нарушениями верхней или нижней части тела, включая тех, кто использует протезы, спортсменов с интеллектуальными нарушениями и других параатлетов.

Несмотря на то, что количество видов спорта на Паралимпийских играх-2024 в Париже осталось таким же, как и на предыдущих Паралимпийских играх в Токио в 2021 году, в программу было добавлено 10 медальных соревнований — чтобы дать больше возможностей принять участие в турнире спортсменкам и спортсменам с повышенными потребностями в поддержке.