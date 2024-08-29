В Париже вечером в среду состоялась торжественная церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр.

В церемонии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах и другие высокопоставленные гости.

Знаменосцами Узбекистана на церемонии, прошедшей на площади Согласия в центре Парижа, выступили двукратный победитель Паралимпиады в метании ядра Хусниддин Норбеков и золотая медалистка Токио-2020 в метании диска Мохигул Хамдамова.

На Играх, которые продлятся до 8 сентября, выступят 65 параспортсменов из Узбекистана, получивших рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта (паралимпийская лёгкая атлетика, паратхэквондо, стрелковый параспорт, параплавание, параканоэ, парагребля, парадзюдо, парапауэрлифтинг и паравелоспорт).

Фотожурналист Хусниддин Ато поделился с «Газетой.uz» фотографиями с церемонии открытия.

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