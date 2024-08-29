Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа посетил новый комплекс Республиканского онкологического центра, который расположился на площади более 5 гектаров рядом с Ташкентской медицинской академией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, проект комплекса был разработан на основе опыта клиник Южной Кореи в этой области. В пресс-службе напомнили, что в 2021 году президент посетил старое здание Республиканского центра онкологии и радиологии рядом со станцией метро «Беруни» и дал поручения по улучшению условий в сфере.

«Вскоре было принято постановление президента „О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг“… В отдельное учреждение выделен Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии. Для онкологических больниц доставлено дополнительно 22 аппарата лучевой терапии. Выделяемые средства на химиотерапию увеличены в 11 раз и достигли 13 млн долларов. Около 250 новых методов обследования и лечения были доведены до учреждений областного и районного уровня», — говорится в сообщении.





Новый комплекс состоит из 9 сооружений, основные здания имеют 8 этажей. На первом этаже расположены поликлиника и диагностическое оборудование, на втором — лаборатория, стационар, реанимационные и хирургические отделения, на верхних этажах — палаты. В подземной части разместились отделение радиотерапии, ядерной медицины и хозяйственные помещения.

Если прежний центр насчитывал 370 койко-мест, то в новом создано 650 стационарных и 80 дневных мест. Кроме того, в амбулаторных условиях могут лечиться 500 пациентов в день.





«На этот проект мы выделили 1,2 трлн сумов и построили его с нуля. На оснащение всех онкологических больниц направлено 80 млн долларов. Главная задача теперь — обучение сотрудников и налаживание эффективного управления», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«В центре на основе европейских и американских стандартов организованы 17 клинических отделений, 18 операционных залов, 42 палаты реанимации и интенсивной терапии. Они оснащены новейшей техникой, применяемой в мировой медицине», — сообщает пресс-служба президента.





«Например, магнитно-резонансный томограф марки MAGNETOM Altea от Siemens автоматизирует рабочий процесс с использованием искусственного интеллекта. Компьютерный томограф Senaria от Fuji обеспечивает точную диагностику с низкой дозой облучения и высоким качеством изображения. Также мультиспиральные томографы на 128 и 256 срезов позволяют обнаруживать даже самые мелкие опухоли в очень тонких срезах. Они в 8−16 раз мощнее ранее применявшихся», — отмечается в сообщении.

Для работы с современной техникой около 100 специалистов повысили квалификацию в 8 странах. По всему Узбекистану 1200 онкологов пройдут обучение за рубежом.





В хирургическом отделении центра имеется возможность проводить 6000 высокотехнологичных операций в год. В частности, будет налажена крайне актуальная трансплантация костного мозга. С помощью нового оборудования можно проводить операции по удалению опухолей глаз, глотки и пищевода без разрезов. Опухоли мочевого пузыря будут устраняться малоинвазивным способом. В результате пациенты смогут выписываться домой через 3−5 дней, говорится в сообщении.

В отделении интенсивной терапии каждая койка оснащена кардиомониторами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и другим современным оборудованием.

Впервые запускается отделение ядерной медицины для лучевой терапии. Оно состоит из 9 бункеров, и даже в случае остановки в одном из них, путём перевода в другие обеспечивается непрерывность процедуры. Будут внедрены новые методы лучевой терапии на линейных ускорителях, такие как VMAT, SMAT.

Амбулаторная химиотерапия рассчитана на 72 больных. В результате внедрения нового инфузионного оборудования лечение облегчается и ускоряется.





Президент заявил, что главными задачами должны быть цифровизация работы центра и повышение удобства для пациентов.

«Пусть люди не блуждают и не простаивают в очередях. Этот центр нужно связать не только с Ташкентом, но и с 15 региональными больницами таким образом, чтобы пациенты заранее знали время своего приезда и врача, который будет принимать. Для этого необходимо расширить применение искусственного интеллекта и сократить человеческий фактор», — сказал глава государства.

Центр со своими региональными филиалами будет подключён к единой электронной платформе, и в республике будет запущена система «канцер-регистр». В результате все данные об онкологических больных, находящихся под наблюдением, будут доступны персоналу в полном объеме.

Здесь же была представлена информация о единой медицинской системе Dmed. Она будет полностью запущена в Ташкенте к концу текущего года. В дальнейшем она будет внедрена по всей стране.

В центре будут проводиться научные исследования по применению позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, исследования на основе молекулярно-генетической диагностики опухолей с дальнейшим внедрением в клиническую практику персонализированных таргетных и иммунотерапевтических методов лечения.





«Благодаря новому оборудованию и условиям эффективность раннего выявления и лечения онкологических заболеваний в центре повысится в несколько раз. В итоге это позволит снизить смертность, повысить показатели излечения и продлить жизнь людей. Это также станет основой для развития медицинского туризма», — отмечается в сообщении.

За последние годы Шавкат Мирзиёев не раз поднимал проблемы в сфере лечения онкологии. Некоторые материалы по теме собраны ниже.