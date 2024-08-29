Власти Намибии планируют отстрелить 723 диких животных и раздать их мясо жителям, испытывающим нехватку продовольствия. Такое решение принято на фоне самой сильной засухи в стране за последние 100 лет, сообщает CNN.

Согласно плану Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и туризма, будут убиты 83 слона, 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну и 300 зебр.

Животные будут отобраны из национальных парков с «устойчивым количеством дичи». Отстрел проведут профессиональные охотники, которые заключили контракты с министерством и охранными территориями.

Программа отстрела уменьшит нагрузку на водные ресурсы за счёт сокращения численности диких животных в районах, где их больше, чем «доступные пастбища и вода», заявили в министерстве.

Программа также должна снизить вероятность конфликтов между слонами и людьми, которые могут усиливаться во время засухи, когда поиски пищи и воды приводят к контакту животных с людьми, добавили в ведомстве.

Охотники уже убили 157 животных, в результате чего было получено более 56,8 тысячи килограммов мяса.