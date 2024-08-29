Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению исков против закона «об иноагентах», сообщает портал News Georgia.
Иски подали президент Грузии Саломе Зурабишвили, более сотни неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии и две медиаорганизации, специализирующиеся на журналистских расследованиях. Их обращения были объединены в одно производство.
Все истцы считают, что закон противоречит разным положениям Конституции Грузии, «вызывает стигматизацию» гражданских организаций и СМИ, препятствует их работе и может привести к их ликвидации.
Истцы также просят приостановить действие закона до принятия окончательного решения, уточняет издание.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в мае, несмотря на массовые протесты. Правящей партии удалось утвердить документ со второй попытки
Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».
Министерство юстиции Грузии уже запустило процедуру регистрации в реестре организаций, выражающих интересы иностранной силы для НПО и СМИ с зарубежными грантами. Этап подачи заявлений на регистрацию продлится до конца августа, тем, кто её не пройдут грозит штраф в 25 тысяч лари (более 9000 долларов), отмечает News Georgia.
- Представители оппозиции и местные СМИ называют документ законом «об иноагентах» за его схожесть с российским законодательством об иноагентах. Они утверждают, что закон является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но депутаты преодолели его большинством голосов.
- Закон также вызвал негативную реакцию со стороны США и Евросоюза. В июне США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, включая депутатов грузинского парламента и силовиков, в связи с принятием закона. В июле стало известно, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии, имеющей статус кандидата в члены ЕС.