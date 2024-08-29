Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению исков против закона «об иноагентах», сообщает портал News Georgia.

Иски подали президент Грузии Саломе Зурабишвили, более сотни неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии и две медиаорганизации, специализирующиеся на журналистских расследованиях. Их обращения были объединены в одно производство.

Все истцы считают, что закон противоречит разным положениям Конституции Грузии, «вызывает стигматизацию» гражданских организаций и СМИ, препятствует их работе и может привести к их ликвидации.

Истцы также просят приостановить действие закона до принятия окончательного решения, уточняет издание.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в мае, несмотря на массовые протесты. Правящей партии удалось утвердить документ со второй попытки

Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Министерство юстиции Грузии уже запустило процедуру регистрации в реестре организаций, выражающих интересы иностранной силы для НПО и СМИ с зарубежными грантами. Этап подачи заявлений на регистрацию продлится до конца августа, тем, кто её не пройдут грозит штраф в 25 тысяч лари (более 9000 долларов), отмечает News Georgia.