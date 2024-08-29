Фестивали, такие как «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), который проходит в эти дни в Самарканде, важны для сохранения культуры, традиций и будущего человечества, заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в интервью журналистам на полях мероприятия.

«Существует серьёзная угроза всем национальным культурам. Именно этому посвящена сегодняшняя научно-практическая конференция („Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой гармонии в процессах глобализации“ — ред.), то есть утрата самоидентичности наций сегодня — это, возможно, приведёт к окончательному исчезновению человеческой культуры. Возможно, в руководствах по глобализации и стоит такая цель, мы этого не знаем», — сказал он.

«Вот почему мы должны быть крайне бдительными. Нестабильность на международной арене, возможности управления находятся в руках неких тёмных сил, это видит весь мир. В такое время мы можем противостоять такому злу или угрозам, твёрдо придерживаясь наших ценностей и культуры и призывая весь мир к такой позиции», — сказал министр.

«Вы задаёте нам много вопросов: вы проводите фестиваль макома, фестивали искусства бахши, ремесленников. Нужны они или нет? Не лучше ли потратить эти деньги на асфальтирование дорог? Миллионы таких мыслей. Но сейчас, простите, борьба с этой проблемой важнее, чем асфальтирование одной улицы», — заявил руководитель Минкульта.

«На культуру человечества наступают угрозы. Поэтому тратить 3−5 миллиардов сумов на такие фестивали, я думаю, чрезвычайно важно для сохранения будущего человечества. Как министр культуры я считаю, что такие фестивали намного важнее и асфальта, и всего остального», — подчеркнул Озодбек Назарбеков.

Напомним, в выступлении на открытии фестиваля «Шарк тароналари» в понедельник президент Шавкат Мирзиёев заявил, что такие фестивали и мероприятия являются «своего рода обращённым к человечеству благородным призывом Узбекистана к миру и согласию, дружбе и сплочённости».