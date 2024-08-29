Казахстан планирует начать импорт электроэнергии из Таджикистана через энергетическую инфраструктуру Узбекистана, сообщает пресс-служба казахстанского Министерства энергетики.

В 2023 году Казахстан и Таджикистан подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает поставки электроэнергии с Рогунской гидроэлектростанции в период с 2023 по 2032 годы.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провёл переговоры с заместителем премьер-министра Таджикистана Усмонали Усмонзода и заместителем министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Манучехром Сафарзода. Стороны рассмотрят технические параметры и коммерческие условия возможного экспорта электроэнергии в Казахстан.

При поставках электроэнергии будут учитывать наличие технической возможности и согласованных режимов транзита по электрическим сетям Узбекистана.

Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациям стран Центральной Азии.

В январе Алмасадам Саткалиев сообщил, что потребление электроэнергии в Казахстане в 2023 году выросло до 115 млрд со 112,9 млрд кВт·ч годом ранее, в то время как её производство осталось на уровне 112,8 млрд кВт·ч. Нехватку электроэнергии Казахстан традиционно покрывает за счёт поставок из России. Ранее «Курсив» писал, что российский «Интер РАО» экспортировал в Казахстан в первой половине 2024 года 1,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Эта же компания намерена поставлять электроэнергию в Узбекистан.

В 2018 году Узбекистан рассматривал возможность участия в строительстве Рогунской ГЭС, однако окончательное решение не было принято. В 2022 году правительство также выразило намерение закупать электроэнергию с Рогунской ГЭС в летний период.

О Рогунской ГЭС

Строительство плотины Рогунской ГЭС было начато в октябре 2016 года в городе Рогуне на берегу реки Вахш. Плотина ГЭС высотой 335 м станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире.

Расположенная в каскаде станций на реке Вахш, Рогунская ГЭС будет иметь шесть агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Имея общую мощность 3600 МВт (более 17 миллиардов кВт.ч), Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.

Первый агрегат ГЭС был запущен президентом Таджикистана в ноябре 2018 года. В церемонии участвовали высокопоставленные представители ряда стран, в том числе Узбекистана. После ввода в действие первого агрегата ГЭС была подключена к общей энергетической системе страны.

Второй агрегат запустили в эксплуатацию в сентябре 2019 года. В церемонии, приуроченной к 28-й годовщине независимости страны, также участвовал президент Эмомали Рахмон.

Узбекистан до смены руководства страны выступал против строительства Рогунской ГЭС, выражая опасения по поводу появления в горной местности с высокой сейсмичностью самой высокой в мире плотины и призывая пересмотреть проект, отдав предпочтение строительству малых и средних ГЭС.

С 2016 года Таджикистан потратил 3 млрд долларов на финансирование первых двух из шести турбин (третья турбина ожидается в 2025 году). В 2023 году правительство Таджикистана заложило в бюджете расходы на строительство Рогунской ГЭС в размере 2,5 млрд сомони (236 млн долларов, 2% ВВП), и в рейтинговом агентстве Standard & Poor’s Global Ratings ожидают, что объем расходов будет оставаться примерно на этом уровне до завершения проекта в 2035 году. Рогунская ГЭС уже генерирует электроэнергию в объёме около 10−15% общей мощности.

Ожидается, что выручка от продажи этой электроэнергии составит 1,1 млрд долларов в 2024—2035 годы и будет инвестирована в строительство оставшихся турбин и поддержание работы имеющихся.

Оставшаяся сумма расходов на завершение строительства Рогунской гидроэлектростанции оцениваются до 6,4 млрд долларов. Этот показатель почти в 2,2 раза превышает начальные оценки проекта, сделанные в 2008 году.

Правительство Таджикистана ведёт активные переговоры с консорциумом международных и двусторонних кредиторов с целью привлечения финансирования, покрывающего около 50% всех необходимых затрат на строительство. Оставшиеся средства будут выделены из государственного бюджета страны и доходов, полученных от эксплуатации уже построенной части ГЭС.

«Предварительный пакет внешнего финансирования включает 1,73 млрд долларов в виде полульготных кредитов, 850 млн долларов в виде грантов и 390 млн долларов в форме льготных кредитов», — указали в агентстве. Эти средства станут доступны после подписания соглашений о поставках электроэнергии с Казахстаном и Узбекистаном в 2024—2025 годах.

Предполагается, что после завершения строительных работ около 60% всего объёма генерируемой электроэнергии будет экспортироваться в Центральную Азию.