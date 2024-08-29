Политика

Президент Узбекистана посетил новый комплекс Республиканского онкологического центра, построенный рядом с Ташкентской медицинской академией. Проект был разработан на основе опыта Южной Кореи. На строительство было выделено 1,2 трлн сумов.

Алишер Абдусаломов приступил к обязанностям посла Узбекистана в Южной Корее. Ранее он возглавлял секретариат председателя Сената.

Экономика

В Ташкенте открылся новый путепровод через улицу Темура Малика, которая также реконструирована и расширена. Президент Узбекистана, посетив развязку, заявил, что новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости. Фото.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и. о. премьера Афганистана Абдул Гани Бародар открыли Международный торговый центр «Термез». В центре действуют пункты торговли, отели, включая Hilton Garden Inn, медцентр Akfa Medline и другие объекты. Фото.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров отчитался перед президентом о начале адресной работы с предприятиями в районах и областях, которым помогают решить проблемы с оборотными средствами, электро- и газоснабжением, налогообложением. Президент дал указания по закреплению за предприятиями ответственных лиц.

Общество

На Едином портале госуслуг (ЕПИГУ) появилась возможность обжалования штрафа за нарушение ПДД. Услуга заработает в полноценном режиме с 1 сентября.

Министр культуры отметил важность фестивалей макома, искусства бахши, «Шарк тароналари», заявив об угрозе культуре человечества. «Борьба с этой угрозой важнее, чем асфальтирование одной улицы. Фестивали важны для сохранения будущего человечества», — заявил Озодбек Назарбеков.

Культура

Фестиваль RE/Generation Art Fest 4−5 сентября соберёт в Ташкенте более 70 молодых творческих деятелей, которые представят более 700 арт-объектов — живопись, фотография, перфоманс. Встречи с гостями проведут представитель московского музея «Гараж» и другие эксперты в области искусства.

Спорт

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев в интервью «Газете.uz» рассказал, как перенёс сердечный приступ во время празднования победы на Олимпиаде и как ему помогли британские специалисты. Он также высказался о ситуации вокруг тайваньской боксёрши и призовых для спортсменов.

В Париже прошла церемония открытия летних Паралимпийских игр. Хусниддин Ато подготовил для «Газеты.uz» фоторепортаж из столицы Франции.

Мир

Тайфун «Шаньшань» обрушился на юго-запад Японии, без электричества остались более 200 тысяч домов. Toyota и другие автопроизводители приостановили работу на заводах, отменены сотни рейсов. Власти распорядились эвакуировать более 5,2 миллиона человек по всей стране.

Власти Намибии утвердили план отстрела более 700 диких животных, включая слонов, бегемотов и зебр. Их мясо будет распределено среди жителей, испытывающих нехватку еды на фоне самой сильной засухи в стране за последние 100 лет.

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