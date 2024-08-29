Шахматист из Узбекистана Нодирбек Якуббоев занял первое место на открытом турнире 2024 Abu Dhabi Chess Festival’s Masters в ОАЭ и заработал 30 тысяч долларов призовых, сообщает chess.com.

30-й фестиваль шахмат в Абу-Даби проходил с 14 по 25 августа с контролем времени 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Призовой фонд — 63,6 тысячи долларов. В программу входили не только турнир Masters, но и детские турниры в различных возрастных категориях, а также турниры для ветеранов, государственных служащих и сотрудников посольств.

Главный турнир, швейцарка в девять туров, собрал 217 участников, включая 50 гроссмейстеров. Якуббоев набрал по 7/9 баллов вместе с Давидом Паравяном, Шамсиддином Вохидовым из Узбекистана, Амином Табатабаи, Леоном Мендонкой и Даниэлем Кизоном, но обошёл их по дополнительным показателям.





По коэффициенту Бухгольца (сумме очков, набранных противниками, умноженных на результат в партиях с ними) узбекистанец обошёл Паравяна всего на пол-очка, но по призовым заработал на 20 тысяч долларов больше, потому что первый приз не делился по системе Горта.

Якуббоев победил трёх шахматистов с рейтингом ниже 2500 Эло в трёх стартовых турах, набрал 2,5/3 против трёх шахматистов с рейтингом ниже 2600 Эло и сделал три ничьи с шахматистами с рейтингом выше 2600 Эло, пишет шахматный портал.





Другой узбекистанский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов (справа на фото), в итоге занявший третье место, был ещё ближе к победе в турнире. Он выиграл пешку в самом начале партии с Паравяном и перешёл в ладейный эндшпиль с решающим перевесом, но не смог его реализовать. Он получил 7050 долларов призовых.

Как сообщает Федерация шахмат Узбекистана, победителем в группе Open B стал Худоёр Мараимов, не проиграв ни одной партии и заработав 8 очков в 9 турах.





В группе Ladies первое место заняла Афруза Хамдамова, у которой 6,5 очка в 7 турах. Она также получила титул женского международного мастера (WIM), в этом году ей только исполнится 15 лет.

В группе Families второе место заняла команда Якуббоева.

В группе Schools G7 третье место заняла Асмина Абдулазизова из Узбекистана.

В группе Schools G15 «серебро2 завоевала Мумтозбегим Мансурова, набрав 5,5 очков в 7 турах.