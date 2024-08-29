Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг посетил дом покойного президента Академии наук и члена Сената Бехзода Юлдашева, сообщила пресс-служба главы государства. Академик скончался накануне в возрасте 79 лет.





«Были прочитаны Коран и дуа. Глава государства вспомнил добрые дела учёного, его заслуги перед Родиной», — говорится в сообщении.





Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования вдове и детям покойного. Они поблагодарили президента за визит и слова поддержки.





Бехзод Юлдашев родился 9 мая 1945 года в Ташкенте. Трудовую деятельность начал в 1968 году стажёром-исследователем Института ядерной физики Академии наук. Широко признанный на международном уровне в области физики высоких энергий, он проявил свой высокий научный и организационный потенциал на должностях директора Института ядерной физики и президента Академии наук. Он работал в Международном агентстве по атомной энергии и университетах, а также руководил многими крупными проектами.