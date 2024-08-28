Центральный банк Узбекистана в обзоре ипотечного кредитования за первую половину 2024 года представил соотношение цен на жилье к покупательной способности населения.

В таблице ниже опубликована информация о соотношении цен на жильё и средней месячной зарплатой в регионах, а также с общим доходом на душу населения и номинальным ВВП на душу населения.

Источник: Центральный банк и Агентство статистики. Нажмите для увеличения.

Самое дорогое жильё по отношению к средней зарплате оказалось в Самаркандской области. Для покупки 1 кв. м жилья в этом регионе требуется 2,67-кратный размер среднемесячной заработной платы, которая по итогам первого полугодия составила 3,83 млн сумов, либо 1,14-кратный размер совокупного дохода на душу населения в области (8,98 млн сумов). То есть 1 кв. м жилья оценивается в 10,2 млн сумов.

Другими словами, покупка квартиры площадью 50 кв. м жителю Самарканда обойдётся в сумму, равную средней зарплате за 11 лет и 1,5 месяца, или среднестатистическому доходу в области за 4 года и 9 месяцев.

Номинальная начисленная зарплата рассчитывается на основе сведений юрлиц (без учёта сельскохозяйственных предприятий и малого бизнеса). Для определения средней зарплаты учитываются доходы работников с трудовыми книжками, а также надбавки, вознаграждения, стимулирующие и компенсационные выплаты с удерживаемым налогом на доходы физлиц и отчислениями в профсоюзный фонд.

Совокупный доход — один из главных показателей уровня благополучия населения. Он состоит не только из доходов от трудовой деятельности и самостоятельной занятости, но и доходов от собственности (процентов, дивидендов, гонораров и т. д. ) и от трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, денежных переводов). Среднедушевой доход исчисляется делением годового объёма денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения.

Источник: ЦБ, Агентство статистики и расчёты «Газеты.uz».

В Ташкенте стоимость 1 кв. м жилья оценивается в 1,84-кратный размер средней зарплаты в городе и 0,81-кратный размер среднедушевого дохода, или в 15,5 млн сумов (средняя зарплата — 8,45 млн сумов, средний доход на душу населения — 28,7 млн сумов).

Житель столицы для покупки квартиры в 50 кв. м должен выплатить сумму средней зарплаты за 7 лет и 6 месяцев или среднестатистического дохода за 3 года и 4,5 месяца.

Самые дешёвые квартиры по отношению к средней зарплате и доходам — в Навоийской области. В этом регионе за 1 кв. м жилья придётся заплатить 1,15-кратный размер средней зарплаты и 0,46-кратный размер среднедушевого дохода, или 7,6 млн сумов.

Для приобретения жилья в 50 кв. м жителю Навоийской области для необходимо выплатить сумму средней зарплаты за 4 года и 9,5 месяца или среднестатистического дохода менее чем за 2 года.

Стоит отметить, что здесь учитывается вся сумма зарплаты и доходов без вычета расходов на питание, проживание, здравоохранение, образование и другие цели, поэтому срок выплат, очевидно, будет больше.

Покупательская способность при соотношении стоимости жилья к средним зарплатам ухудшилась во всех регионах, кроме Каракалпакстана: в Ташкенте цена 1 кв. м квартиры увеличилась с 1,53-кратного до 1,84-кратного размера средней зарплаты, Бухарской области — с 1,38 до 1,64, Ташкентской — 1,62 до 1,79, Самаркандской — с 2,65 до 2,67, Ферганской — с 1,38 до 1,51 и других.

Аналогичная ситуация при соотношении стоимости жилья к среднестатистическим доходам — ухудшение покупательской способности во всех регионах, за исключением Каракалпакстана.

В мае «Газета.uz» со ссылкой на анализ рынка недвижимости со стороны ЦБ сообщала, что из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, то есть цены растут быстрее зарплат, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%.

Согласно опросу Центробанка, по итогам второго квартала 2024 года (апрель-июнь) доля купивших жильё сократилась с 6,2% до 5,8%, автомобили — с 12,3% до 10,5%. Стало также меньше желающих приобрести жильё в ближайшие месяцы.