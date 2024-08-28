Министр дошкольного и школьного образования Узбекистана Хилола Умарова 28 августа провела первую пресс-конференцию с момента назначения на эту должность в декабре 2022 года.

Одним из вопросов, который интересовал журналистов, был такой: когда зарплата учителей достигнет анонсированных ранее 1000 долларов США, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Повышение зарплат учителей — для нас тоже очень важно. По этому вопросу мы работаем в партнёрстве с Министерством [экономики и] финансов», — сказала министр.

На сегодняшний день средняя зарплата учителей составляет 3,4 млн сумов, что на 13,3% больше, чем в 2023 году.

По её словам, различия в размере зарплат зависят в том числе от уровня квалификации педагогов (19 июня на совещании у президента предлагалось повысить зарплату учителям высшей и первой категорий).

«Мы сейчас над этим работаем. Я хочу отдельно отметить, что у нас есть учителя, которые получают и более 1000 долларов. Во всех сферах есть свои KPI (ключевые показатели эффективности — ред.). У нас тоже есть несколько направлений. Если категория высокая, выплачивается надбавка… За учеников-призёров олимпиад тоже предусмотрены надбавки до 4,1 млн сумов. Надбавки также введены за [языковые и другие] сертификаты», — сказала Хилола Умарова.

С 2022 года действует фонд министра школьного и дошкольного образования, из которого ежемесячно выплачиваются надбавки в 5,7 млн сумов педагогам, набравшим самые высокие баллы на квалификационных испытаниях. Педагоги, согласившиеся работать в отдалённых районах, получают надбавку в 3,7 млн сумов.

Хилола Умарова сообщила, что зарплату выше 1000 долларов сегодня получают более 6000 учителей (1,1%) из около 545 тысяч, и это число растёт с каждым годом.

В августе 2023 года сообщалось, что число учителей в Узбекистане, получающих зарплату от 6 млн до 10 млн сумов, составляло 23 тысячи (4,3% от общего числа учителей), выше 10 млн сумов — более 1000 (0,18%).

В прошлом году в 500 школах страны была введена критериальная (100-балльная) система оценивания. По словам министра, учителя школ, которые перешли на эту систему, также смогут получить надбавку.

«С каждым годом таких механизмов поощрения будет больше, чтобы у наших учителей была возможность увеличить свою зарплату», — отметила она.

Заместитель министра Темур Комилов заявил, что на данный момент нет возможности, чтобы все педагоги одинаково получали 1000 долларов.

Для педагогов, обладающих необходимыми квалификациями и педагогическим мастерством, создана возможность для получения дополнительных стимулирующих выплат. Прорабатываются и новые механизмы по стимулированию квалицированных педагогов, отметил он.

На сегодняшний день бюджет Министерства школьного и дошкольного образования составляет 46,6 трлн сумов, из этой суммы 84%, или 39 трлн сумов (более 3 трлн сумов в месяц), приходится на зарплаты и другие приравненные к ним выплаты. Их получают 545 тысяч учителей и более 200 тысяч сотрудников дошкольных учреждений, сказал замминистра.

«Надо учесть одно, даже если это многим не понравится, особенно не всем педагогам. В настоящее время при имеющихся педагогических ставках в количестве 434 тысяч (на 1 января 2024 года — ред.) количество педагогов достигает 545 тысяч. Среди педагогов есть и те, у кого среднее специальное образование, есть и пенсионеры… Поэтому чтобы все одинаково получали зарплату в размере 1000 долларов — это утопия. Если мы повысим зарплату всех учителей условно на 1 млн сумов, то в год на это потребуется дополнительно более 7 трлн сумов (около 553 млн долларов — ред.)», — сказал Темур Комилов.

По итогам первой половины 2024 года средняя зарплата в сфере образования достигла почти 3,5 млн сумов, что существенно ниже средней зарплаты по стране (5,09 млн сумов). Вместе со здравоохранением эти две сферы занимают последнее место по уровню зарплат и уже несколько лет растут медленнее, чем в других отраслях. «Газета.uz» ранее рассказывала р работе педагогов в разных регионах Узбекистана и в разных условиях.

12 августа президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении с 1 октября зарплат бюджетников на 10%, а педагогических и медицинских работников — на 15%.

В ноябре 2020 года на встрече учителями и врачами президент заявил о планах по повышению размеров их зарплат. «Учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить детей, внуков?» — отмечал глава государства. Он спросил: «Сможем ли мы это сделать?» И ответил: «Сможем». Впоследствии планы по доведению зарплаты учителей до 1000 долларов озвучивались ещё несколько раз.