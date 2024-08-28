В Узбекистане для обеспечения общественного порядка и безопасности на мероприятиях, посвящённых Дню независимости, привлечено более 32 тысячи человек. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник сообщила руководитель информационной службы Департамента общественной безопасности МВД Музифа Султанова (видео).

Праздничные мероприятия проходят в общей сложности в 213 местах с 23 по 31 августа, отметила она.

В частности, задействованы более 16,8 тысячи сотрудников органов внутренних дел, около 4680 сотрудников Национальной гвардии, более 1940 сотрудников и военнослужащих Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также около 7250 представителей общественности.

Дополнительно в местах празднований и на близлежащих улицах будут работать более 1960 сотрудников дорожно-патрульной службы.

В распоряжении правоохранителей будут около 1590 единиц автотранспорта и 267 служебных собак, а также 7880 средств связи и 3037 металлодетекторов, сказала представитель МВД.

На объектах, где будут проходить праздничные мероприятия, будет задействовано более 2100 камер видеонаблюдения, из которых 450 интегрированы в системы подразделений МВД и позволяют вести онлайн-наблюдение.

Рядом с местами проведения мероприятий организуются 400 автопарковок. Для доставки участников мероприятий выделено 440 транспортных средств.

Для предотвращения доступа транспорта к местам народных гуляний устанавливаются заборы и бетонные барьеры.

При необходимости движение на отдельных улицах будет ограничено с организацией объездов.