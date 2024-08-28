Кабинет министров 26 августа утвердил изменения в порядке выдачи охранных ордеров женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, сообщила Norma.uz.
Изменения и дополнения предусматривают:
- выдачу охранного ордера женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ);
- выдачу ордера в электронной форме;
- автоматизацию процесса выдачи охранного ордера;
Документом определено, что охранный ордер выдаётся инспектором по профилактике в течение 24 часов с момента выявления ситуации давления и насилия или риска их возникновения. При этом оформление и выдача охранного ордера через ЕПИГУ осуществляется бесплатно.
С 1 декабря при выявлении ситуации притеснения и насилия два и более раз в течение одного календарного года охранный ордер будет выдаваться инспектором по профилактике по его инициативе.