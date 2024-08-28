В Министерство экономики и финансов за несколько дней 39 жалоб на случаи принуждения к голосованию в рамках второго сезона «Инициативного бюджета» 2024 года, сообщила пресс-служба министерства.

Голосование началось 22 августа и продлится до 31 августа включительно. На проекты будет направлено более 2 трлн сумов. К голосованию одобрено 23,3 тысячи проектов.

Больше всего жалоб поступило из Ферганской области — 7, а также из Ташкента — 6 и Наманганской и Джизакской областей — по 5.

Практически половина жалоб касается проектов в общеобразовательных школах — 19 жалоб. По проектам в медицинских организациях получено 16 жалоб.

Поступившие обращения будут направлены в соответствующие районные (городские) кенгаши народных депутатов для рассмотрения. В случае подтверждения фактов принуждения эти проекты будут исключены из этапа голосования или списка победителей, сообщили в министерстве.

О случаях принуждения к голосованию работников бюджетных организаций можно сообщать на «горячую линию» Министерства занятости и сокращения бедности по номеру 1282.

Победители первого сезона «Инициативного бюджета» 2024 года были объявлены в апреле. Всего победили 2770 проектов (из 28,9 тысячи, одобренных к голосованию), на которые выделено 3,3 трлн сумов. В голосовании приняли участие 11,7 миллиона человек.