Подготовку к следующей летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе «следует начинать уже сейчас», извлекая необходимые выводы и уроки из результатов Игр в Париже. Об этом на встрече с победителями и призёрами Олимпиады-2024 в среду заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Олимпиада в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.

Глава государства отметил исторические результаты для национальной команды практически во всех видах спорта.





Победы спортсменов «вдохновили не только наш народ, но и весь наш регион», цитирует президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов. «Наши сердца наполнились гордостью за то, что подобные достижения призвали наши народы к единению, к тому, чтобы стоять плечом к плечу в любой ситуации», — сказал президент.

Как писала «Газета.uz», узбекистанский тренер по боксу Акмаль Хасанов помог боксёру Мунарбеку Сейитбек уулу из Кыргызстана выйти в финал Олимпиады. Шавкат Мирзиёев отметил, что это «стало ярким примером дружеских отношений в нашем регионе».

«Приятно видеть, что наша политика, построенная на принципах добрососедства, сегодня проникла в сердца наших народов», — сказал глава государства.

Проанализировав итоги Игр в Париже, подготовку к Олимпиаде-2028 «следует начинать уже сейчас», заявил он.

Шавкат Мирзиёев указал, что по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному поло, лёгкой атлетике, гребле, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту, стрельбе из лука и гимнастике в Узбекистане есть спортивные федерации, подходящая база для подготовки к соревнованиям и талантливые спортсмены.

При этом в стране много неиспользованных возможностей в командных видах спорта, таких как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло, греко-римская борьба, конный спорт, современное пятиборье, триатлон и фехтование.

«У нас впереди четыре года. Думаю, руководители спортивных федераций сделают выводы и подготовятся должным образом к Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — сказал он.

Для этого будут приняты «крупные программы подготовки спортсменов». По каждому направлению планируется привлечь квалифицированных зарубежных специалистов в области спортивной медицины, фармакологии, диетологии, психологии и инженерии.

В строящемся Олимпийском городке будет создана отдельная система проведения соревнований и тренировок на основе передового зарубежного опыта.

В каждом регионе по каждому виду спорта намечено создать специализированные спортивные учреждения, такие как школы бокса Баходира Жалолова и гимнастики Оксаны Чусовитиной.





Кроме того, поручено внедрить специальную программу по выявлению новых талантов на местах, особенно в махаллях, и подготовке их к международным турнирам на основе целевого отбора.

«Словом, Узбекистан должен участвовать в Олимпийских играх не только как страна борцов-богатырей, но и как страна наездников и бегунов, лучников и фехтовальщиков, гимнастов и пловцов, футболистов и теннисистов, марафонцев и велосипедистов», — подчеркнул президент.

Для этого к 15 центрам олимпийской и паралимпийской подготовки, 6 республиканским школам высшего спортивного мастерства, 56 специализированным спортивным школам, которые имеют необходимую спортивную инфраструктуру, поручено прикрепить отечественных и зарубежных тренеров, подготовивших успешных спортсменов по этим направлениям.

Правительство должно представить комплексные предложения совместно с руководителями спортивных федераций.

Президент заявил, что развитие массовых видов спорта должно стать неотъемлемой частью национального олимпийского движения.

Шавкат Мирзиёев заявил (цитата по журналистке Азизе Курбоновой), что главной целью Узбекистана на следующей Олимпиаде должно стать попадание в топ-10 сильнейших стран.

На предыдущих летних Олимпиадах у Узбекистана были следующие результаты:

Париж-2024 — 13-е место с 13 медалями (8−2−3);

Токио-2020 — 32-е место с 5 медалями (3−0−2);

Рио-2016 — 21-е место с 13 медалями (4−2−7);

Лондон-2012 — 48-е место с 4 медалями (1−0−3);

Пекин-2008 — 40-е место с 6 медалями (1−2−3);

Афины-2004 — 34-е место с 5 медалями (2−1−2);

Сидней-2000 — 43-е место с 4 медалями (1−1−2);

Атланта-1996 — 58-е место с 2 медалями (0−1−1).

Напомним, помимо государственных наград, победители и призёры Олимпиады получили денежное вознаграждение в размере от 50 до 200 тысяч долларов, автомобили Tahoe и BYD Song Plus, а также двухэтажные коттеджи и квартиры.