Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа подписал постановление о создании Национального инвестиционного фонда, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документом утверждён перечень предприятий и коммерческих банков, государственная доля в которых будет передана для формирования уставного капитала фонда:

«Навоийазот», передаваемая доля — 25%; «Региональные электрические сети» — 40%; «Тепловые электрические станции» — 25%; «Народный банк» — 30%; «Узбекгидроэнерго» — 20%; «Микрокредитбанк» — 40%; «Узбектелеком» — 25%; «Банк развития бизнеса» — 25%; Uzbekistan Airways — 25%; Uzbekistan Airports — 25%; «Темирйулинфратузилма» — 25%; «Худудгазтаъминот» — 40%; «Тошшахартрансхизмат» — 25%; «Узбекистон почтаси» — 25%; «Национальные электрические сети Узбекистана» — 40%; «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» — 40%; «Узбекинвест» — 20%; «Узсувтаъминот» — 40%.

Основными задачами фонда определены:

повышение рыночной стоимости чистых активов фонда;

размещение акций фонда на ведущих зарубежных фондовых биржах;

привлечение ведущих международных институциональных инвесторов для участия в процессах привлечения инвестиций в активы фонда и их приватизации;

внедрение стандартов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), переход на международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), участие во внедрении стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в инвестиционных активах фонда.

Фонд будет создан в форме акционерного общества (АО), а его единственным акционером до публичного размещения акций (IPO) будет Министерство экономики и финансов.

Не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов фонда до 2030 года будет направлено на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.

После размещения акций на бирже привлечённые средства будут направлены на инвестиции в указанные компании.

В январе 2023 года президент Сингапура Халима Якуб совершила государственный визит в Узбекистан. Одним из направлений сотрудничества между странами было определено привлечении сингапурской стороны в процессы приватизации в Узбекистане.

Тогда предлагалось создать совместный инвестиционный фонд для трансформации и реструктуризации государственных предприятий с целью дальнейшего вывода на IPO и привлечения внешних инвестиций.

В марте прошлого года делегация международного инвестиционного фонда Franklin Templeton в Ташкенте встретилась с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Стороны договорились создать Национальный инвестиционный фонд и разместить его акции на Ташкентской фондовой бирже. Это должно стать первым шагом из комплекса мер, призванных привлечь на местный фондовый рынок как широкие слои населения, так и крупных инвесторов из США, ЕС и других стран.

Franklin Templeton планировала открыть в Ташкенте собственный офис. Компания командирует в Узбекистан высококвалифицированных специалистов, которые будут сопровождать трансформацию и реструктуризацию предприятий госсектора.

Инвестиционный холдинг Franklin Templeton отсчитывает свою историю с 1947 года. На данный момент группа Franklin Resources насчитывает свыше 9000 сотрудников и имеет под управлением активы на сумму свыше 1,6 трлн долларов.

Колумнист «Газеты.uz» Карен Срапионов в своей колонке в апреле 2021 года рассказывал про успешную приватизацию стратегических госактивов в Румынии в 2000-е годы, предложив вариант организации приватизационного процесса.

В 2005 году правительство Румынии создало специальный инвестиционный фонд Fondul Proprietatea, в который были внесены части государственных пакетов акций 80 предприятий, включая такие стратегически важные объекты, как объекты генерации и распределения электричества (включая АЭС) и газа, морские порты в Чёрном море, аэропорты и другие предприятия.

В большинстве случаев вносились не полные контрольные пакеты акций, подлежащие приватизации, а миноритарные пакеты (10−20%), тем самым контроль (51% и более) над предприятием по-прежнему оставался у государства.

Несколько лет ушло на согласования, оценку и прочие законодательные изменения, а в 2008 году начат процесс отбора международного управляющего для такого фонда. В 2009 году победителем тендера среди более чем 30 инвестиционных компаний стала Franklin Templeton, входящая в топ-20 управляющих компаний мира с более чем 70-летней историей.

Привлечение крупного международного игрока с хорошей репутацией, опытом эффективного управления фондами и компаниями и обширной клиентской базой сразу помогло вывести страну на радар международных инвесторов. Более того, компания создала в Бухаресте крупнейший офис за пределами США, куда привлекла несколько десятков местных и иностранных специалистов, обеспечив передачу знаний, опыта и ноу-хау на местный рынок, отмечал Карен Срапионов.