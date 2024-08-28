В Ташкенте начались работы по восстановлению второго вестибюля станции метро «Миллий бог» («Национальный парк»). В сети появились фото и видео строительных работ.

В пресс-службе Ташкентского метрополитена «Газете.uz» сообщили, что открыть планируется вторые вестибюли пяти станций — «Миллий бог», «Машинасозлар», «Узбекистан», «Гафур Гулям» и «Юнус Раджаби».

В начале июля метрополитен сообщал, что станции, у которых не работал второй вестибюль, были сданы в эксплуатацию 30−40 лет назад (кроме «Юнус Раджаби», открытой в 2001 году) без завершения необходимых работ. С учётом возросшего спроса на поездки в метро в 2023 году метрополитен выступил с инициативой по открытию этих выходов. Правительство Узбекистана дало разрешение на проведение работ.

Проектный институт «Ташметротранс» при Ташкентском метрополитене разработал проекты по открытию всех закрытых вестибюлей и передал их на государственную экспертизу. Затем проекты были выставлены на тендер для определения подрядной организации. Сообщалось, что работы будут вестись поэтапно и начнутся в августе.