Президент Узбекистана 28 августа подписал закон о внесении изменений в порядок взимания обязательных платежей с населения за электроэнергию и природный газ.

Как сообщает канал правовой информации Министерства юстиции, в законодательство вводится требование о том, что до подачи компетентному органу или должностному лицу заявления о взыскании обязательных платежей за потреблённые электроэнергию и газ к исполнительным документам должны быть приложены документы, подтверждающие отключение должника — физического лица от сетей энергоресурсов. В случае невыполнения этого требования госисполнитель возвращает исполнительный документ.

Во время обсуждения этого закона в Сенате 18 мая отмечалось, что раньше такая норма касалась только юридических лиц. Сенатор Шухрат Чуллиев отмечал, что когда физлица-должники своевременно не погашают свои долги, государственные исполнители тратят много времени, сил и ресурсов на обеспечение исполнения данной категории документов.

В частности, сообщалось, что из-за данного «пробела» в законодательстве более 7700 потребителей-должников не могли быть отключены от сети.

Первый заместитель министра энергетики Бахтиёр Маматкаримов тогда отмечал, что работы по внедрению автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) завершены на 98,9%, а по газу их планируется завершить до конца 2024 года. Внедрение нового требования по отношению к физлицам поможет предотвратить хищения энергоресурсов, заявлял он.

Согласно изменениям, при подаче в суд заявления о выдаче судебного приказа для взыскания долга за электричество или газ обязательно должны быть приложены:

договор с потребителем;

требования о погашении задолженности с предупреждением о начислении пени и об отключении от электрической или газовой сети с приложением документа, подтверждающего отправку этого требования потребителю;

документ, подтверждающий отключение должника от сети.

Для упрощения процедуры взыскания почтовых расходов порядок упрощённого исполнительного производства распространяется и на судебные документы о взыскании почтовых расходов с должников-физлиц.

В рамках упрощённого исполнительного производства на госисполнителя возлагается обязанность по извещению суда или иного органа, выдавшего исполнительный документ, о прекращении исполнительного производства при отмене судебного акта или акта иного органа, на основании которого выдан этот документ, либо при его отмене или признании недействительным. Ранее Бюро принудительного исполнения приходилось передавать дела об отмене или прекращении исполнительного производства в общем порядке.

Ожидается, что закон упростит процедуру обеспечения исполнения судебных актов и сократит человеческий фактор, а также улучшит принудительное исполнение документов о взыскании задолженности за потреблённые бытовыми потребителями электроэнергию и газ.