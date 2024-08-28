Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец объявил состав игроков на матчи третьего отборочного раунда чемпионата мира-2026 со сборными КНДР и Кыргызстана.

Состав

Вратари: Уткир Юсупов («Фулад», Иран), Абдувохид Неъматов («Насаф»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»).

Защитники: Умар Эшмуродов («Селангор», Малайзия), Рустам Ашурматов («Рубин», Россия), Хусниддин Аликулов («Ризеспор», Турция), Абдукодир Хусанов («Ланс», Франция), Фаррух Сайфиев («Навбахор»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Насаф»), Мухаммадкодир Хамралиев («Пахтакор»).

Полузащитники: Отабек Шукуров («Кайсериспор», Турция), Абдулла Абдуллаев («Пахтакор»), Одилжон Хамробеков («Навбахор»), Азиз Тургунбоев («Сивасспор», Турция), Акмаль Мозговой («Насаф»), Жамшид Искандеров («Навбахор»).

Нападающие: Эльдор Шомуродов («Рома», Италия), Жалолиддин Машарипов («Истикляль», Иран), Азизбек Амонов («Нефтчи»), Бобир Абдихоликов («Насаф»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, Россия), Жасур Яхшибоев («Ордабасы», Казахстан), Хожимат Эркинов («Аль Вахда», ОАЭ), Остон Урунов («Персеполис», Иран).





Приглашение в команду получил атакующий полузащитник Жасур Яхшибоев, который за клуб «Ордобасы» забил 8 голов в 12 матчах Премьер-лиги Казахстана.

2 сентября национальная команда приступит к учебно-тренировочным сборам. 5 сентября в 19:00 Узбекистан примет КНДР, а 10 сентября в 19:00 сыграет на выезде с Кыргызстаном.

Напомним, в третьем отборочном раунде ЧМ 18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2026. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, сыграют в четвёртом раунде, где разыграют ещё две прямые путёвки, а также место в межконтинентальном плей-оффе.

Третий отборочный раунд пройдёт в два круга (10 туров). Он стартует 5 сентября 2024 года и завершится 10 июня 2025-го.

Узбекистан попал в группу «А», где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР.