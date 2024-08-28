Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поможет декарбонизировать производство удобрений и выработку электроэнергии в Узбекистане, финансируя пилотную мощность по производству возобновляемого водорода, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Производство будет состоять из электролизной установки мощностью 20 МВт и новой ветровой электростанции мощностью 52 МВт.

Проект поможет заменить серый водород, производимый из природного газа и широко используемый при производстве аммиачных удобрений в Узбекистане, на возобновляемый водород. Последний признан ключевой альтернативой для декарбонизации сектора производства удобрений, говорится в сообщении.

После ввода в эксплуатацию завод, как ожидается, будет производить до 3000 тонн возобновляемого водорода в год и сократит годовые выбросы CO2 примерно на 22 тысячи тонн.

Эти мощности станут вторым проектом по производству возобновляемого водорода, финансируемым ЕБРР после поддержки банком завода по производству возобновляемого водорода в Египте в 2022 году.

ЕБРР предлагает финансовый пакет в размере 65 млн долларов компании ACWA Power UKS Green H2 для разработки, проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Эта специально созданная компания совместно принадлежит «Узкимёсаноат» и ACWA Power (международному разработчику, инвестору, совладельцу и оператору установок по производству электроэнергии и опреснённой воды).

Пакет финансирования состоит из старшего кредита в размере 55 млн долларов, предоставленного ЕБРР, а также льготного финансирования в размере до 10 млн долларов, предоставленного Канадой в рамках Специального фонда для высокоэффективного партнёрства по борьбе с изменением климата (HIPCA). ЕБРР также планирует предоставить промежуточный кредит на акционерный капитал в размере до 5,5 млн долларов для проекта.

«ЕБРР гордится тем, что финансирует этот важный объект по производству возобновляемого водорода в Узбекистане совместно с нашим давним клиентом ACWA Power и их партнёром „Узкимёсаноат“. Это первый в своём роде проект в Центральной Азии, регионе с углеродоемкими отраслями промышленности, сокращение выбросов которых труднодостижимо», — сказала управляющий директор ЕБРР по устойчивой инфраструктуре Нандита Паршад.

HIPCA поддерживают Австрия, Канада, Финляндия, Нидерланды, Южная Корея, Испания, Швейцария, Тайваньский Фонд международной кооперации и развития (ICDF), Великобритания и США.