«Установка альтернативных источников энергии — это государственная политика» Узбекистана. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам энергосбережения и расширения использования альтернативных источников энергии 27 августа.

На совещании рассматривалось достижение целевых показателей по экономии электроэнергии и природного газа, определённых для всех регионов в начале года.

В июле, когда президент посещал Ферганскую область, были представлены меры по дополнительному — двукратному превышению планов по экономии.

Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.

Сообщается, что учёные Ферганского политехнического института, изучив потребление электроэнергии в Ферганском районе, установили, что годовые потери на подстанции «Логон», обслуживающей около 4600 домохозяйств и 233 предпринимателей, составляют 5 млн кВт⋅ч. Это в 1,5 раза превышает норму естественных потерь.

Расчёты показали, что за счёт равномерного распределения нагрузки 113 трансформаторов, получающих электроэнергию от подстанции, можно предотвратить потери 765 тысяч кВт⋅ч. «Самое главное, это не требует затрат, необходимо лишь правильно наладить управление на районном предприятии электросетей», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Установка батарей реактивной мощности на 44 трансформаторах, обслуживающих водяные насосы, как сообщается, может также сократить потери на 1,1 млн кВт⋅ч в год. При этом затраты на установку батарей, по расчётам, окупятся за год.

В целом подсчитано, что на 14 подстанциях в Ферганском районе потери составляют 15,5 млн кВт⋅ч, что эквивалентно в среднем 6 млрд сумов в год. При эффективной организации работы можно выполнить план по экономии электроэнергии.

В Узбекистан насчитывается 1800 таких подстанций и около 100 тысяч трансформаторов. Президент дал указания по внедрению этого опыта в других регионах.

Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

В Каракалпакстане достигнуты «хорошие результаты» по экономии газа, отмечается в сообщении. В 95 тысячах домохозяйствах за счёт замены устаревших горелок в котлах на энергосберегающие и изоляции отопительной системы достигнута экономия 145 млн кубометров газа в год.

За счёт местного бюджета начата установка таких печей с энергосберегающими горелками ещё 16 тысячам нуждающихся семей. Благодаря этому, как ожидается, будет сэкономлено 20 млн кубометров газа, а в распоряжении нуждающегося населения останется 12 млрд сумов.

Президент поставил задачу заменить отопительные системы у 1 миллиона домохозяйств в стране на энергосберегающие.

На совещании отмечалось, что только у 25% из 2349 крупных потребителей газа в Узбекистане установлено современное газосберегающее оборудование.

Шавкат Мирзиёев поручил заняться этим вопросом хокимиятам областей и Узнергоинспекции. На днях сообщалось, что инспекция передана от Минэнерго в подчинение Кабинета министров. Это должно повысить её возможности и эффективность работы.

В качестве примера было названо предприятие по производству кафельной плитки в Ахангаране, которое внедрило технологию повторного использования выделяемого тепла.

Такую же работу необходимо проводить и по самым крупным потребителям электроэнергии, заявил президент.

Учитывая, что 10−11% общего потребления электричества приходятся на предприятия водного хозяйства, поставлена задача в ближайшие три года сократить потребление электроэнергии в этой сфере на 25%.





В этом году планируется установить альтернативные источники энергии общей мощностью 182 МВт для населения и 791 МВт для предпринимателей. Президент предупредил должностных лиц о необходимости ускорения работы в этом направлении.

В целом глава государства поручил добиться экономии свыше 8 млрд кВт⋅ч электроэнергии и 4,05 млрд кубометров газа, сообщил первый заместитель министра энергетики Бахтиёр Маматкаримов.

На совещании в феврале президент остался недоволен планами министра энергетики и хокимов областей в сфере альтернативной энергетики на 2024 год. Он поручил ускорить запуск 14 солнечных и ветровых электростанций на два-три месяца, начать проекты двух гидроаккумулирующих станций и дал другие указания.