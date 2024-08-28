Специальный прокурор Джек Смит направил в суд новое обвинительное заключение по делу о попытках бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года, сообщает The New York Times. Обвинение было пересмотрено с учётом решения Верховного суда о том, что у экс-президентов есть частичный иммунитет от уголовного преследования.

В июле Верховный суд США вынес решение по иску Трампа, постановив, что бывшие президенты обладают правом на уголовный иммунитет за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности, но не за поступки, совершенные в частном порядке. Трактовку того, какие действия бывшего главы страны подпадают под иммунитет от преследования, а какие нет, Верховный суд оставил на усмотрение судов низшей инстанции.

В новом обвинительном заключении Трампу предъявлены те же обвинения, которые были выдвинуты против него ранее:

сговор с целью обмана государства;

сговор с целью препятствования официальной процедуре;

воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам;

сговор с целью нарушения прав граждан.

Из дела, однако, исключены эпизоды, касающиеся попытки Трампа оказать давление на Министерство юстиции для поддержки его ложных заявлений о фальсификации выборов, а также отсылки к разговорам политика с его помощниками и адвокатом. При это в новом документе остались утверждения о том, что Трамп оказывал давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот отказался сертифицировать итоги выборов на заседании 6 января в Капитолии (в тот день сторонники Трампа попытались взять Капитолий штурмом).

Тон новых обвинений очевиден из первого абзаца заключения, в котором Трамп описан как «кандидат на пост президента Соединённых Штатов в 2020 году». В первоначальной версии он упоминался как «45-й президент Соединённых Штатов и кандидат на переизбрание в 2020 году», отмечает издание. В целом новая версия заключения сократилась с 45 до 36 страниц.

Трамп в своей соцсети Truth Social назвал новое обвинительное заключение нелепым, а также попыткой воскресить «мёртвую» охоту на ведьм и вмешаться в предстоящие выборы.