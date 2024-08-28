Политика
Минобороны Афганистана выступило против передачи Узбекистану вывезенной авиатехники
Минобороны Афганистана выступило против передачи Узбекистану вывезенных из страны военных самолётов и вертолётов, заявив, что любая сделка по судьбе этой авиатехники «неприемлема», а США «не имеют права дарить имущество афганского народа».
Экономика
Где в Узбекистане самое дорогое жильё по отношению к средней зарплате
ЦБ сопоставил средние зарплаты населения и цены на жильё в регионах Узбекистана. Самое дорогое жильё оказалось в Самаркандской области и Ташкенте. Покупательская способность ухудшилась почти во всех регионах. «Газета.uz» посчитала, сколько годовых зарплат требуется для покупки квартиры в 50 кв. м.
«Установка альтернативных источников энергии — это государственная политика» — президент
Президент Узбекистана назвал установку альтернативных источников энергии государственной политикой. Он поставил задачу заменить отопительные системы у 1 миллиона домохозяйств в стране на энергосберегающие, а также установить возобновляемые источники на 973 МВт у населения и предпринимателей.
Национальный инвестиционный фонд создаётся в Узбекистане
В Узбекистане создаётся Национальный инвестиционный фонд, который получит долю в 18 госпредприятиях и банках и разместит свои акции на IPO. В их числе — Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, ТЭС, РЭС, Национальные электросети, «Худудгазтаъминот» и другие.
ЕБРР поддержит пилотный проект по декарбонизации производства удобрений в Узбекистане
ЕБРР поддержит первый проект по производству возобновляемого водорода в Центральной Азии. Электролизная установка мощностью 20 МВт и ветровая электростанция мощностью 52 МВт помогут заменить серый водород, используемый при производстве аммиачных удобрений в Узбекистане, на возобновляемый водород.
Общество
Ташкентский метрополитен откроет недостроенные десятки лет назад вестибюли пяти станций
На станции «Миллий бог» («Национальный парк») метро Ташкента начались работы по открытию второго вестибюля. Ранее метрополитен сообщал, что правительство разрешило открыть вторые выходы пяти станций, недостроенные при сдаче в эксплуатацию десятки лет назад.
Скончался глава Академии наук Бехзод Юлдашев
В возрасте 79 лет скончался президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев.
32 тысячи правоохранителей и представителей общественности будут обеспечивать безопасность в праздничные дни
В Узбекистане для поддержания общественного порядка и безопасности в предстоящие праздничные дни будут задействованы более 32 тысяч сотрудников МВД, Нацгвардии, МЧС и представителей общественности.
Почти 40 жалоб на принуждение к сбору голосов по проектам «Инициативного бюджета» поступило в МЭФ
Министерство экономики и финансов сообщило, что за несколько дней голосования по проектам «Инициативного бюджета» получило почти 40 жалоб на принуждение к сбору голосов. Из них 35 жалоб связаны со школами и медучреждениями. Если факты подтвердятся, проекты будут исключены из процесса.
«Когда зарплаты учителей достигнут $1000?» Ответ министра дошкольного и школьного образования
Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова ответила на вопрос, когда зарплата учителей достигнет $1000. Cейчас такую зарплату с надбавками уже получают более 6000 учителей (1,1%). Замминистра Темур Комилов назвал невозможным одновременное получение всеми учителями $1000.
Охранный ордер жертвам насилия будут выдавать онлайн
Правительство обновило порядок выдачи охранных ордеров пострадавшим от насилия. Он будет выдаваться инспектором по профилактике в течение 24 часов с момента выявления насилия и оформляться через портал госуслуг.
Культура
Колонка: Формальное отношение к искусству никогда не сделает его видимым
Городской фестиваль MOCFEST в этом году прошёл в новом формате. Организаторы ушли от концепции «фестиваль фестивалей» в сторону «единого мультимедийного события». Виктория Абдурахимова разбиралась, как на задворках фестиваля оказалось визуальное искусство и почему этого нельзя допускать.
Спорт
Президент вручил награды олимпийцам
Победителям и призёрам Олимпийских игр вручили государственные награды. Президент Узбекистана поблагодарил спортсменов и тренеров и обозначил виды спорта, в которых нужно мобилизовать усилия. В ближайшие годы примут программы по подготовке спортсменов и привлекут в том числе зарубежных специалистов.
«Главной целью на следующей Олимпиаде должно стать попадание в топ-10» — президент
Президент Узбекистана на встрече с призёрами летней Олимпиады в Париже заявил, что подготовку к Играм-2028 «необходимо начинать уже сейчас». «Главной целью Узбекистана на следующей Олимпиаде должно стать попадание в топ-10», — сказал он, определив задачи по развитию массовых видов спорта.
Квалификация на ЧМ-2026 по футболу: Узбекистан объявил состав на матчи против КНДР и Кыргызстана
Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец объявил состав на матчи третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 против КНДР и Кыргызстана. Матч с северокорейцами пройдёт в Ташкенте 5 сентября.
Мир
Трампу заново предъявили обвинения по делу о попытке отменить итоги выборов
Специальный прокурор Джек Смит подал в суд новое обвинительное заключение по делу о попытках Дональда Трампа отменить итоги выборов 2020 года. Документ был переработан с учётом решения Верховного суда о праве экс-президентов США на частичный уголовный иммунитет.
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