Политика

Минобороны Афганистана выступило против передачи Узбекистану вывезенных из страны военных самолётов и вертолётов, заявив, что любая сделка по судьбе этой авиатехники «неприемлема», а США «не имеют права дарить имущество афганского народа».

Экономика

ЦБ сопоставил средние зарплаты населения и цены на жильё в регионах Узбекистана. Самое дорогое жильё оказалось в Самаркандской области и Ташкенте. Покупательская способность ухудшилась почти во всех регионах. «Газета.uz» посчитала, сколько годовых зарплат требуется для покупки квартиры в 50 кв. м.

Президент Узбекистана назвал установку альтернативных источников энергии государственной политикой. Он поставил задачу заменить отопительные системы у 1 миллиона домохозяйств в стране на энергосберегающие, а также установить возобновляемые источники на 973 МВт у населения и предпринимателей.

В Узбекистане создаётся Национальный инвестиционный фонд, который получит долю в 18 госпредприятиях и банках и разместит свои акции на IPO. В их числе — Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, ТЭС, РЭС, Национальные электросети, «Худудгазтаъминот» и другие.

ЕБРР поддержит первый проект по производству возобновляемого водорода в Центральной Азии. Электролизная установка мощностью 20 МВт и ветровая электростанция мощностью 52 МВт помогут заменить серый водород, используемый при производстве аммиачных удобрений в Узбекистане, на возобновляемый водород.

Общество

На станции «Миллий бог» («Национальный парк») метро Ташкента начались работы по открытию второго вестибюля. Ранее метрополитен сообщал, что правительство разрешило открыть вторые выходы пяти станций, недостроенные при сдаче в эксплуатацию десятки лет назад.

В возрасте 79 лет скончался президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев.

В Узбекистане для поддержания общественного порядка и безопасности в предстоящие праздничные дни будут задействованы более 32 тысяч сотрудников МВД, Нацгвардии, МЧС и представителей общественности.

Министерство экономики и финансов сообщило, что за несколько дней голосования по проектам «Инициативного бюджета» получило почти 40 жалоб на принуждение к сбору голосов. Из них 35 жалоб связаны со школами и медучреждениями. Если факты подтвердятся, проекты будут исключены из процесса.

Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова ответила на вопрос, когда зарплата учителей достигнет $1000. Cейчас такую зарплату с надбавками уже получают более 6000 учителей (1,1%). Замминистра Темур Комилов назвал невозможным одновременное получение всеми учителями $1000.

Правительство обновило порядок выдачи охранных ордеров пострадавшим от насилия. Он будет выдаваться инспектором по профилактике в течение 24 часов с момента выявления насилия и оформляться через портал госуслуг.

Культура

Городской фестиваль MOCFEST в этом году прошёл в новом формате. Организаторы ушли от концепции «фестиваль фестивалей» в сторону «единого мультимедийного события». Виктория Абдурахимова разбиралась, как на задворках фестиваля оказалось визуальное искусство и почему этого нельзя допускать.

Спорт

Победителям и призёрам Олимпийских игр вручили государственные награды. Президент Узбекистана поблагодарил спортсменов и тренеров и обозначил виды спорта, в которых нужно мобилизовать усилия. В ближайшие годы примут программы по подготовке спортсменов и привлекут в том числе зарубежных специалистов.

Президент Узбекистана на встрече с призёрами летней Олимпиады в Париже заявил, что подготовку к Играм-2028 «необходимо начинать уже сейчас». «Главной целью Узбекистана на следующей Олимпиаде должно стать попадание в топ-10», — сказал он, определив задачи по развитию массовых видов спорта.

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец объявил состав на матчи третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 против КНДР и Кыргызстана. Матч с северокорейцами пройдёт в Ташкенте 5 сентября.

Мир

Специальный прокурор Джек Смит подал в суд новое обвинительное заключение по делу о попытках Дональда Трампа отменить итоги выборов 2020 года. Документ был переработан с учётом решения Верховного суда о праве экс-президентов США на частичный уголовный иммунитет.

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