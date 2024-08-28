Президент Академии наук Узбекистана, академик Бехзод Юлдашев скончался в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба организации.

Бехзод Юлдашев (1945 года рождения) — доктор физико-математических наук. Ранее, в 2000—2005 годах возглавлял Академию наук. Работал директором Института ядерной физики АН. Был членом Сената Олий Мажлиса.

С января 2017 года работал президентом Академии наук. В 2006—2017 годах работал заведующим лабораторией Института ядерной физики.

Свыше 5 лет работал в США, выполняя эксперименты в различных ядерных центрах. Также работал в международных энергетических организациях: около 4 лет проработал в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ, Вена, Австрия), курировал атомные проекты по ядерной безопасности и созданию новых типов ядерных реакторов и др.

Учёные Института ядерной физики под его руководством в 2020 году разработали технологию для повышения прочности инструментов, применяемых в горнодобывающей отрасли.

Основным направлением научно-организационной деятельности Юлдашева была связана с вопросами физики элементарных частиц, ядерной физики, применения ядерных технологий в медицине, аграрном секторе и промышленности.

Награждён орденами «Мехнат шухрати» и «Фидокорона хизматлари учун», заслуженный деятель науки Узбекистана и Каракалпакстана. Подробная биография.