Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 августа встретился с победителями и призёрами XXXIII летних Олимпийских игр, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие руководители Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, тренеры и родители спортсменов.

Узбекистан выступил на Олимпиаде в Париже 90 спортсменами в 19 видах спорта. Её итоги стали самыми успешными для страны за всю историю Независимости. С 13 медалями республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.

Глава государства перечислил достижения сборной Узбекистана, первую женскую олимпийскую медаль Узбекистана Диёры Келдиёровов, первую серебряную медаль женского таэквондо Светланы Осиповой. Улугбек Рашитов стал самым молодым двукратным Олимпийским чемпионом по таэквондо в истории олимпийского движения.

Кроме того, на нынешних Олимпийских играх Узбекистан удостоился наибольшего в своей истории количества медалей по дзюдо. После 12-летнего перерыва в вольной борьбе снова была завоёвана золотая медаль.

Национальная сборная по боксу побила рекорд страны по количеству золотых медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте. Из семи золотых медалей среди мужчин пять завоевали боксёры Узбекистана.

Президент подчеркнул, что эти высокие результаты вызвали большую гордость у народа. Глава государства выразил благодарность спортсменам, их тренерам и наставникам, членам спортивной делегации. Он пожелал сил и удачи спортсменам, участвующим в эти дни в Паралимпийских играх.

На встрече особое внимание было уделено вопросам подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Президент отметил необходимость усиления деятельности федераций водных видов спорта, лёгкой атлетики, велоспорта, стрельбы и стрельбы из лука, гимнастики. По его словам, недостаточно используется потенциал в таких командных видах спорта, как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло. Неиспользованные возможности есть также в греко-римской борьбе, конном спорте, современном пятиборье, триатлоне, фехтовании, гребле и велоспорте.

Президент подчеркнул, что эти спортивные федерации должны сделать соответствующие выводы и провести масштабную подготовку к предстоящей Олимпиаде.

В ближайшие четыре года будут приняты большие программы по подготовке спортсменов. В каждом направлении будут привлечены квалифицированные специалисты из-за рубежа в области спортивной медицины, фармакологии, диетологии, психологии и инженерии.

В Олимпийском городке будет создана особая система проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий на основе передового зарубежного опыта. Специализированные спортивные учреждения, такие как школы Баходира Джалолова и Оксаны Чусовитиной, будут организованы в каждом регионе по каждому виду спорта.

Кроме того, будет внедрена специальная программа по выявлению новых талантов на местах, особенно в махаллях, и их целенаправленной подготовке к международным соревнованиям на основе адресной селекции.

За 15 центрами подготовки олимпийцев и паралимпийцев, 6 республиканскими школами высшего спортивного мастерства и 56 специализированными спортивными школами, обладающими необходимой спортивной инфраструктурой, будут закреплены местные и зарубежные тренеры.

Глава государства подчеркнул, что развитие массового спорта должно стать неотъемлемой частью национального олимпийского движения. Правительству поручено разработать соответствующие предложения в этой сфере.

На мероприятии состоялось торжественное вручение наград, которыми были удостоены спортсмены, достигшие высоких результатов на Олимпийских играх.