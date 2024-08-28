Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 28 августа принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Израиля в стране Гидеона Лустига, сообщила пресс-служба МИДа.

«Обсудили ряд направлений двустороннего сотрудничества, особенно в сфере передовых технологий. Призываем к скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, необходимой для всеобщего благополучного развития», — написал Бахтиёр Саидов в публикации в своём Telegram-канале.

Глава МИДа также пожелал послу продуктивной работы в Узбекистане.

Предыдущий посол Израиля Зеавит Бен-Хиллель завершила дипломатическую миссию в июле.