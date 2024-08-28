Министерство национальной обороны Афганистана выступило против передачи Узбекистану военных самолётов и вертолётов, на которых афганские военнослужащие бежали из страны в августе 2021 года, сообщает Ariana News со ссылкой на заявление ведомства.

«Любая сделка по судьбе афганских вертолётов и самолётов в Узбекистане неприемлема», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что США «не имеют права дарить или конфисковывать имущество афганского народа».

«Ожидается, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок в этом отношении и примет мудрое решение в духе добрососедства и окажет содействие в передаче самолётов афганских военно-воздушных сил», — отметили в ведомстве.

Ранее посол США в Ташкенте Джонатан Хеник сообщил, что власти Узбекистана и США достигли соглашения о судьбе военных самолётов и вертолётов из Афганистана и авиатехника перейдёт узбекской стороне. Дипломат заявил, что «эта техника никогда не была афганской, она была американской». «Они (армия Афганистана — ред.) использовали её, но мы всегда были владельцами», — сказал он.