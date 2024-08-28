Министерство национальной обороны Афганистана выступило против передачи Узбекистану военных самолётов и вертолётов, на которых афганские военнослужащие бежали из страны в августе 2021 года, сообщает Ariana News со ссылкой на заявление ведомства.
«Любая сделка по судьбе афганских вертолётов и самолётов в Узбекистане неприемлема», — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что США «не имеют права дарить или конфисковывать имущество афганского народа».
«Ожидается, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок в этом отношении и примет мудрое решение в духе добрососедства и окажет содействие в передаче самолётов афганских военно-воздушных сил», — отметили в ведомстве.
Ранее посол США в Ташкенте Джонатан Хеник сообщил, что власти Узбекистана и США достигли соглашения о судьбе военных самолётов и вертолётов из Афганистана и авиатехника перейдёт узбекской стороне. Дипломат заявил, что «эта техника никогда не была афганской, она была американской». «Они (армия Афганистана — ред.) использовали её, но мы всегда были владельцами», — сказал он.
- Соединённые Штаты и их союзники в рамках 20-летней военной кампании в Афганистане предоставили афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов. В дни захвата Кабула «Талибаном» в августе 2021 года воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. В сентябре и ноябре того года пилоты были перевезены а ОАЭ, а затем в США.
- Временное правительство Афганистана неоднократно настаивало на том, что воздушные судна являются собственностью Афганистана. Власти Узбекистана заявляли, что самолёты и вертолёты являются собственностью США и не могут быть возвращены.