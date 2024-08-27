С 23 по 25 августа в деревне Заркент в Паркентском районе Ташкентской области прошёл второй международный фестиваль «Узум сайли» («Праздник винограда». Фотограф «Газеты.uz» Мурод Юсуф подготовил фоторепортаж.

В Узбекистане выращивается более 28 сортов столового и винного винограда, из которых 13 были выведены в Ташкентской области. Площадь виноградников в регионе составляет 19 тысяч га. Более 40 тысяч тонн выращиваемого винограда экспортируется в 11 стран, а винодельческая продукция — в 9 государств. В ближайшие три года в области планируется создать ещё 20 тысяч га виноградников.

В рамках фестиваля прошли сельскохозяйственная ярмарка, выставка международных брендов винодельческой отрасли, а также конференция на тему виноградарства. Культурная часть включила выступления национальных фольклорных коллективов и эстрадных артистов, конкурсы и выставки ремесленных изделий, национальных блюд и одежды.

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По данным организаторов, в этом году количество участников фестиваля составило около 400 тысяч, включая иностранных туристов. В прошлом году его посетило свыше 100 тысяч отечественных и более 1000 иностранных туристов.

Фото

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район

виноградарство, паркентский район