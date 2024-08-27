С 23 по 25 августа в деревне Заркент в Паркентском районе Ташкентской области прошёл второй международный фестиваль «Узум сайли» («Праздник винограда». Фотограф «Газеты.uz» Мурод Юсуф подготовил фоторепортаж.

В Узбекистане выращивается более 28 сортов столового и винного винограда, из которых 13 были выведены в Ташкентской области. Площадь виноградников в регионе составляет 19 тысяч га. Более 40 тысяч тонн выращиваемого винограда экспортируется в 11 стран, а винодельческая продукция — в 9 государств. В ближайшие три года в области планируется создать ещё 20 тысяч га виноградников.

В рамках фестиваля прошли сельскохозяйственная ярмарка, выставка международных брендов винодельческой отрасли, а также конференция на тему виноградарства. Культурная часть включила выступления национальных фольклорных коллективов и эстрадных артистов, конкурсы и выставки ремесленных изделий, национальных блюд и одежды.

По данным организаторов, в этом году количество участников фестиваля составило около 400 тысяч, включая иностранных туристов. В прошлом году его посетило свыше 100 тысяч отечественных и более 1000 иностранных туристов.

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