Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с предпринимателями 23 августа дали старт семи совместными проектам общей стоимостью 520 млн долларов в двух странах, сообщает информационное агентство Report.az.





В их числе — строительство пятизвёздочной гостиницы и резиденции премиум-класса под брендом The Ritz-Carlton в Ташкенте. Стоимость проекта — 200 млн долларов. «Газета.uz» в феврале писала, что проект планирует реализовать азербайджанский Pasha Holding.

Кроме того, началось строительство завода по производству гипса и гипса-картонной продукции «Матанат А» в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Объём производства составит 350 тонн в день. Стоимость проекта оценивается в 20 млн долларов.

Как уже сообщалось, Agalarov Development планирует построить жилой комплекс и гостиницу за 133 млн долларов в центре Ташкента.

В Евлахском районе Азербайджана с участием Global Textile планируется построить текстильный кластер за 104 млн долларов. Проект предусматривает полный цикл производства от начала выращивания хлопка до выпуска готовой продукции. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями сообщил, что поручил руководителю предприятия Музаффару Разакову, чтобы проект, где планируется создать 2000 рабочих мест, стал «самым показательным кластером Узбекистана».

Ильхам Алиев рассказал, что кластер будет производить 40 тысяч тонн хлопка-сырца, что соответствует почти 15% внутреннего производства (300 тысяч тонн). В будущем планируется удвоить площадь предприятия — с 5000 до 11 тысяч гектаров. «Тем более, что там это все орошаемые земли, и вашими технологиями там мы, я думаю, 4−5 тонн с гектара собирать будем, как бы вполне реально. То есть мы можем выйти на объем в 50 тысяч тонн. То есть это будет серьёзная прибавка», — сказал он.

Узбекистанская компания Business Tex примет участие в строительстве текстильной фабрики в городе Ханкенди Азербайджана за 6 млн долларов.

TST Group из Узбекистана также построит текстильный кластер в Имишлинском районе Азербайджана за 54 млн долларов. Для этого компании выделят площадь в 5000 га (видео). Кластер включает предприятия хлопководства, хлопкопереработку, прядение, ткачество, швейное производство и производство масел.

Узбекистан и Азербайджан также создадут сад дружбы в Физулинском районе Азербайджана. Стоимость проекта составляет 3 млн долларов, каждая из сторон вложит по 50% от суммы.

Как сообщается, сад займёт 100 га территории, там будут высажены разные виды плодовых деревьев, в том числе импортированных из Узбекистана. Полученную в результате садоводческой деятельности продукцию планируется сначала реализовать на рынках Азербайджана и Узбекистана, а затем совместно экспортировать в третьи страны.

На встрече с предпринимателями Узбекистана и Азербайджана президент Шавкат Мирзиёев предложил увеличить сумму совместного инвестиционного фонда, число авиарейсов, а также построить комплексы «Вечный город» в Баку и Ташкенте. «В Баку будет земля узбекская, а в Ташкенте — земля азербайджанская», — сказал он.