Узбекистан и Азербайджан договорились увеличить сумму совместного инвестиционного фонда, открыть новые авиарейсы, построить комплексы «Вечный город» в Баку и Ташкенте, сообщает информационное агентство Report. В ходе государственного визита президента Ильхама Алиева в Ташкент 23 августа он и президент Шавкат Мирзиёев провели встречу с представителями бизнеса двух стран. Как проходила встреча — в нашем обзоре.

«Каждого знаю в лицо»

Президент Узбекистана отметил, что «предприниматели стран давно знакомы, но такой встречи под патронажем президентов у нас не было».

«За этим столом сидят руководители и представители ведущих компаний, которые уверенно стоят на ногах и в Азербайджане, и в Узбекистане. Мы за последние три-четыре года — я вам хочу ещё раз сказать, что выращиваю и оберегаю эту бизнес-элиту. Потому что у нас история, кто-кто, а они знают, что у нас было и что у нас стало. Так что для меня каждый из них — на самом деле моё детище. Я каждого из них знаю в лицо, с каждым из сидящих здесь представителей бизнес-элиты встречаюсь, создаю все условия. А сегодня я хочу, чтобы они сотрудничали с компаниями Азербайджана», — сказал он.

На бизнес-форуме между двумя странами в рамках визита был сформирован портфель проектов на 2 млрд долларов.

Шавкат Мирзиёев. Источник: president.az.



«Есть политическая воля сближать страны»

Шавкат Мирзиёев сообщил, что принял предложение Ильхама Алиева и намерен посетить Азербайджан в 2025 году.

По итогам визита Узбекистан и Азербайджан подписали Договор о союзнических отношениях.

«Вы знаете, ни с какой страной мы за столь короткое время не подписывали такого договора. Почему мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем за короткое время этого достигли? Потому что есть политическая воля сближать страны, сближать народы», — пояснил лидер Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев предложил открыть рейсы из городов Азербайджана в Самарканд, Фергану, Ургенч и создать совместные туристическо-деловые комплексы.

«Мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились, я предложил начать строительство и в Баку, и в Ташкенте такого, как у нас, — если вы слышали, мы в Самарканде построили „Вечный город“, похожий на этот „Вечный город“. Я даже сказал, сколько гектаров: нам минимум нужно 5 гектаров, если будет 10 — ещё лучше. То есть создать все условия. В Баку будет земля узбекская, а в Ташкенте — земля азербайджанская», — сказал президент Узбекистана.

«Уже есть бизнесмены, желающие заниматься этим проектом», — сообщил он.

Ильхам Алиев. Источник: president.az.



«Поддерживаю предложение создать в Баку уголок Узбекистана»

Ильхам Алиев отметил, что стороны уже определили инвестиционные программы в промышленности (тяжёлая, автомобильная, лёгкая), сельском хозяйстве (хлопководство, шелководство, садоводство), туристическом и гостиничном бизнесе.

Стороны также договорились оказывать информационную поддержку бизнес-проектам, чтобы «было больше информации о том, что происходит в Азербайджане и Узбекистане, какие крупные проекты реализуются и какие есть возможности для бизнеса».

«Сегодня мы говорим как бы с ведущими бизнес-структурами, но уверен, что будет очень много представителей малого бизнеса, среднего бизнеса, которые тоже захотят открыть своё предприятие, может быть, не на 1000 человек, как, например, будет в Ханкенди швейная фабрика, а может быть, на 5 человек. Это тоже будет для них, я уверен, сегодняшний визит и то, о чем мы говорим, и что мы подписали — это будет такой сигнал», — сказал он.

Президент Азербайджана сообщил, что даст поручение мэру Баку Эльдару Азизову «подобрать территорию в хорошем месте от 5 до 10 гектаров под уголок Узбекистана».

«Полностью поддерживаю предложение Шавката Миромоновича создать в Баку уголок Узбекистана, а в Ташкенте — уголок Азербайджана, которые бы олицетворяли и культуру, и традицию, и архитектуру. Так что мы над этим тоже будем активно работать. Думаю, в ближайшее время мы такое место подберём», — отметил он.

Комфортные условия для азербайджанского бизнеса в Узбекистане

Президент Узбекистана заверил, что создаст комфортные условия для азербайджанского бизнеса в Узбекистане.

«Я всегда Ильхаму Гейдаровичу одну вещь говорю, что если мы на своё импортозамещение посмотрим, то мы кормим другие страны, просто кормим их. А если мы будем сотрудничать, то за 2−3 года многого добьёмся, и результат будет», — сказал Мирзиёев.

Ильхам Алиев рассказал, что новый текстильный кластер Global Textile, который построят в Евлахском районе Азербайджана, будет производить 40 тысяч тонн хлопка-сырца, что соответствует почти 15% внутреннего производства (300 тысяч тонн). В будущем планируется удвоить площадь предприятия — с 5000 до 11 тысяч гектаров.

«Тем более, что там это все орошаемые земли, и вашими технологиями там мы, я думаю, 4−5 тонн с гектара собирать будем, как бы вполне реально. То есть мы можем выйти на объем в 50 тысяч тонн. То есть это будет серьёзная прибавка», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что поручил руководителю Global Textile Музаффару Разакову, чтобы этот проект, где планируется создать 2000 рабочих мест, стал «самым показательным кластером Узбекистана».

«Ильхам Гейдарович, 3−4 года, если цифрами говорить, мы около 15% хлопка перерабатывали. Но если говорить образно, с 2016 года 700 млн были продажи готового волокна. Сегодня мы полностью трансформировали эту отрасль. Мы экспортируем, только экспортируем. Кроме того, что у нас налоги поступают — около 2,5 млн, мы женщин в эту отрасль привлекли по всей республике. У нас 4−4,5 млрд экспорта в этой отрасли. То есть это реальные результаты нашей работы», — заявил глава Узбекистана.





Сотрудничество в морских грузоперевозках

Президент Азербайджана предложил сотрудничество в рамках морских грузоперевозок, особенно на фоне строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

«На одной из прошлых встреч я информировал Шавката Миромоновича, что мы сейчас выходим более активно в Черноморский регион. Мы приобрели 4 танкера Афрамакс. Ну, не считая того, что у нас и раньше были суда в Чёрном море. Поэтому если вас в перспективе это заинтересует, мы можем совместно и в Чёрном море работать по транспортировке, потому что объем заказов там достаточно большой, а сложности Черноморского бассейна сейчас, как говорится, известны. Поэтому, здесь определённые ниши есть, где мы могли бы совместно работать», — сказал Ильхам Алиев.

Шавкат Мирзиеёв сообщил о договорённости увеличить сумму совместного инвестиционного фонда, которая была выделена для финансирования семи проектов, и выйти на рынки третьих стран, включая Афганистан.

В феврале 2023 года Узбекистан и Азербайджан подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным капиталом 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, что президенты согласились ускорить реализацию проекта по экспорту излишков «зелёной» энергии в Европу через Каспий. Стороны также условились развивать Транскаспийский коридор.