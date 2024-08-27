Федеральный суд штата Техас приостановил программу администрации президента Джо Байдена, позволяющую предоставить легальный статус иммигрантам, проживающим в США без необходимых документов, сообщает The Washington Post.

Решение было принято в рамках судебного разбирательства, начатого после иска, который подали 16 штатов США с требованием заблокировать программу. Они утверждали, что действия Байдена были злоупотреблением исполнительной властью, направленным на переписывание иммиграционных законов США.

Суд постановил приостановить одобрение заявок по программе на две недели, срок может быть продлён. Судья Джон Кэмпбелл Баркер, назначенный экс-президентом страны Дональдом Трампом, посчитал иски штатов «существенными» и решил, что они требуют «более тщательного рассмотрения, чем-то, которое суд мог себе позволить до сих пор».

Правительству при этом разрешено продолжать принимать заявления во время отсрочки.

О программе под названием Keeping Families Together президент США объявил в июне 2024 года. Согласно её условиям, супруги американских граждан, состоящие в законном браке и прожившие в США не менее 10 лет, могут подавать заявление на получение постоянного вида на жительство, не покидая США. По оценке администрации Байдена, программа охватит более 500 тысяч супругов американцев, и примерно 50 тысяч детей в возрасте до 21 года, один из родителей которых состоят в браке с гражданином (гражданкой) США.