Несколько лет назад я начала заниматься новым видом спорта под названием Индиака. Игра напоминает волейбол, но вместо мяча используется большой красный волан. В моем клубе в Японии около 30 человек, и недавно мы приняли двух молодых игроков, обоим по 25 лет. «Мы рады снизить средний возраст членов этого клуба, — сказали они на первой тренировке, — теперь он составляет 58 лет!» И все мы громко рассмеялись.

Когда я приземлилась в аэропорту Ташкента в прошлом месяце, первое, что бросилось мне в глаза, — это то, что все работники были совсем молодыми. А за завтраком в отеле меня снова поразила молодость официантов, обслуживающих столы. Если бы я нашла здесь клуб «Индиака», думаю, я бы повысила средний возраст членов клуба!





В настоящее время Узбекистан переживает бурный демографический рост, и пик численности населения ожидается примерно в 2040 году. Что это означает в действительности?

Это означает, что впереди у Узбекистана есть два десятилетия огромных возможностей для социального и экономического развития благодаря молодому и энергичному населению. Очень важно, чтобы страна максимально использовала эти важные десятилетия. Но готова ли страна к этому? Готов ли народ? Есть ли у молодёжи, в частности, возможности для процветания?

Стратегия развития Узбекистана до 2030 года подчёркивает «создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека». Узбекистан переживает быстрый экономический рост. Уровень бедности по доходам в стране, определяемый как ежемесячные минимальные потребительские расходы домохозяйств, составляющие менее 621 тысячи сумов, он снизился с 17% в 2021 году до 11% в 2023 году. Правительство намерено вдвое снизить уровень бедности к 2026 году по сравнению с уровнем 2022 года.

В последние годы Узбекистан разработал амбициозный комплекс реформ, но давайте посмотрим на уровень охвата населения выгодами от реформ. В докладе ПРООН об экономической деятельности по уходу подчёркивается, что в среднем женщины тратят 46,92 часа в неделю на неоплачиваемый уход за детьми по сравнению с 16,48 часами у мужчин, что влияет на их экономическое участие.

В отчёте также отмечается, что 40,4% людей, ухаживающих за маленькими детьми, не имеют дохода, что подчёркивает экономическую нагрузку на лиц, осуществляющих уход. В то же время последние данные показывают, что из более чем 300 тысяч лиц с инвалидностью трудоспособного возраста в Узбекистане только 5−7% имеют работу.





В марте этого года ПРООН совместно с Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) опубликовала «Пилотный отчёт по индексу многомерной бедности в Узбекистане». Концепция и применение многомерной бедности обсуждаются на 9-м ежегодном заседании высокого уровня Коллегиальной сети по вопросам многомерной бедности, которое проходит в Ташкенте 27−29 августа. Идея состоит в том, чтобы понимать бедность как комплекс различных деприваций, которые мы можем измерить с помощью различных показателей.

Мы считаем, что бедность характеризуется не только как простая нехватка денег, но и как отсутствие возможностей, таких как доступ к достойной жизни (например, доступ к базовой инфраструктуре — воде, электричеству и т. д. ), здравоохранению, образованию, финансам и т. д. Исследование показало, что 18,4% людей испытывают многомерную бедность, в разной степени выраженную в городской и сельской местности.

Возможности для обеспечения процветания молодых людей есть. Однако они распределены неравномерно, и кто-то остаётся в стороне. Стратегия развития до 2030 года делает чёткий акцент на развитии молодёжи — раскрытие творческого потенциала и энергии молодых талантов в спорте, образовании и работе цифровой эпохи, которую ещё не видели наши поколения. Время для реализации. И здесь, в ПРООН, где также много молодых талантов, мы готовы в этом помочь.

Первый шаг — признать, что молодые люди — это не просто целевая группа для программ занятости и сокращения бедности, но и инициаторы, лица, принимающие решения, и лидеры во всех сферах политической, социальной и деловой жизни.





Сегодня днём, прогуливаясь по Мирабадскому рынку под тёплым ветерком, я чувствую, как запахи сухофруктов и специй приятно щекочут мой нос и желудок. Но что заряжает меня ещё больше? Это улыбки. Энергия. Молодые люди, продающие персики с надеждой на будущее и лучшую жизнь. Я надкусываю персик. Его сок приятно наполняет мой рот. А моё сердце наполняется надеждой, поскольку я отправляюсь в своё новое путешествие с ПРООН в поддержку устойчивого и инклюзивного человеческого развития в Узбекистане.

Об авторе

Акико Фудзии была назначена постоянной представительницей ПРООН в Узбекистане летом 2024 года. Она имеет более чем 25-летний опыт работы в ПРООН и занимала руководящие должности по всему миру. Принимала участие в решении экономических и социальных проблем, связанных с изменением климата, управлении крупномасштабной гуманитарной помощью в кризисных и конфликтных ситуациях и консультировании по системам управления для достижения справедливого и устойчивого человеческого развития для всех людей. Обладает степенями магистра по гендерным вопросам и развитию в Университете Сассекс (Великобритания) и по гуманитарным и экологическим исследованиям в Университете Киото (Япония).